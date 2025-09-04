На Донеччині ворог передислоковується та накопичується, - військовий експерт Жмайло
Накопичення ворожих сил на Донеччині дійсно є, але крива мобілізації та рекрутингу у РФ не є сталою. Нема підстав говорити, що росіяни за осінній період вже точно зможуть досягнути своїх цілей у Донецькій області
Про це в етері Еспресо розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
"Противник зараз активно передислоковує свої бойові частини, зокрема сумнозвісну 155-ту бригаду, яка наступала на Сумщині та була кістяком у наступі на наш Курській плацдарм. Також перекидаються 40-ва бригада морської піхоти з метою, щоб тиснути по дирекції Добропілля – Дружківка, 11-та бригада та 76-та дивізія російського ВДВ на Добропільський напрямок. Ми знаємо, що там окупанти, на щастя, потрапили у досить скрутну позицію. І 70-та мотострілецька дивізія перекидається із Херсонського напрямку, щоб надалі тиснути на Костянтинівку та Сіверськ", - прокоментував військовий експерт.
За його словами, вороги проводять накопичення своїх підрозділів, Донецька область залишається у них пріоритетом, це саме стосується і Лиманського напрямку - для того, щоб мати можливість тиснуту на Донеччину з півночі.
"Водночас Сили оборони України здійснюють успішні атаки, які відбулися декілька тижнів тому, що суттєво змінило плани окупантів. Адже загарбник мав за своїми планами вже закрити в оточення Покровсько-Мирноградську агломерацію, хоча б почати бої за Костянтинівку або ж міські бої за Куп'янськ. Однак основна мета росіян не Куп'янськ, а Куп'янськ-Вузловий, який розташований південніше і був їхньою базою на початку повномасштабного вторгнення, бо цей залізничний вузол з'єднує з РФ. Накопичення ворожих сил дійсно є, але крива мобілізації та рекрутингу у Росії не є сталою, там так само є просідання. Тому сказати, що росіяни вже точно за осінній період зможуть досягнути своїх цілей, на щастя, не можна. Українська армія має сили вистояти та витримати чергову ворожу навалу", - резюмував Жмайло.
- Протягом доби 3 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 180 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 55 штурмових дій агресора.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.9Продаж 48.59
- Актуальне
- Важливе