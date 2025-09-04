На Донеччині ворог передислоковується та накопичується, - військовий експерт Жмайло

Про це в етері Еспресо розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

"Противник зараз активно передислоковує свої бойові частини, зокрема сумнозвісну 155-ту бригаду, яка наступала на Сумщині та була кістяком у наступі на наш Курській плацдарм. Також перекидаються 40-ва бригада морської піхоти з метою, щоб тиснути по дирекції Добропілля – Дружківка, 11-та бригада та 76-та дивізія російського ВДВ на Добропільський напрямок. Ми знаємо, що там окупанти, на щастя, потрапили у досить скрутну позицію. І 70-та мотострілецька дивізія перекидається із Херсонського напрямку, щоб надалі тиснути на Костянтинівку та Сіверськ", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, вороги проводять накопичення своїх підрозділів, Донецька область залишається у них пріоритетом, це саме стосується і Лиманського напрямку - для того, щоб мати можливість тиснуту на Донеччину з півночі.

"Водночас Сили оборони України здійснюють успішні атаки, які відбулися декілька тижнів тому, що суттєво змінило плани окупантів. Адже загарбник мав за своїми планами вже закрити в оточення Покровсько-Мирноградську агломерацію, хоча б почати бої за Костянтинівку або ж міські бої за Куп'янськ. Однак основна мета росіян не Куп'янськ, а Куп'янськ-Вузловий, який розташований південніше і був їхньою базою на початку повномасштабного вторгнення, бо цей залізничний вузол з'єднує з РФ. Накопичення ворожих сил дійсно є, але крива мобілізації та рекрутингу у Росії не є сталою, там так само є просідання. Тому сказати, що росіяни вже точно за осінній період зможуть досягнути своїх цілей, на щастя, не можна. Українська армія має сили вистояти та витримати чергову ворожу навалу", - резюмував Жмайло.