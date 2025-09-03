Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті зафіксували 58 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку

З початку доби на фронті зафіксували 58 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку

Катерина Ганжа
3 вересня, 2025 середа
16:21
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 3 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 58 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти здійснили 29 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00. 

"Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Зноб-Новгородське, Прогрес, Бобилівка, Студенок, Шалигине, Бунякине Сумської області", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник від початку доби завдав три ракетних та три авіаційні удари, загалом застосував три ракети та скинув шість керованих авіаційних бомб, здійснив 80 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни зупинили дві атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, ще три бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор три рази здійснював штурмові дії в районі населеного пункту Загризове та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Серебрянка. Три бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки. 

На Краматорському напрямку окупанти здійснили чотири спроби просунутися вперед в бік населеного пункту Ступочки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Торецькому напрямку, наші воїни зупинили дві наступальні дії ворога в бік населених пунктів Плещіївка та Полтавка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Звірове. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 23 атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Ялта, Воскресенка, Комишуваха. Два бойових зіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби ворог не зафіксовано наступальних дій ворога. Авіаційного удару зазнав населені пункти Білогір’я та Веселянка.

На Придніпровському напрямку противник зробив марну спробу прорвати оборону наших захисників. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ольгівка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони України відкинули російські підрозділи поблизу Товстого на Донеччині. Проте окупанти мають просування на декількох ділянках області. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Курськ
Читайте також:
Михайло-Віктор Лемберг
Автор Андрій Нестеренко
2 вересня, 2025 вiвторок
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
Автор Марина Клюєва
31 серпня, 2025 неділя
Перевчати когось українській мові нам абсолютно не потрібно, це приватний простір, ніхто не може його порушувати, - письменниця Кузнєцова
Микола Княжицький
Автор Оксана Ліховід
2 вересня, 2025 вiвторок
Вбивство Парубія: нардеп Княжицький припустив, хто може стати наступною ціллю РФ
Київ
+24.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.89
    Продаж 48.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
3 вересня
17:00
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп у досить специфічний спосіб переконав Європу взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - польський експерт Матерняк
16:46
Огляд
У Польщі зростає політична напруга: як візит Навроцького до Трампа загострив конфлікт з урядом Туска. Пояснюємо
16:44
Володимир Зеленський
"Сьогодні або на днях": Зеленський анонсував розмову із Трампом
16:24
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:20
Євробачення-2026: в Україні розпочався прийом заявок на Нацвідбір
16:09
Ексклюзив
"Зараз ми почуваємося досить упевнено": експерт Харченко про стан енергетики
16:03
OPINION
Нова мета Росії — знищити патріотів
15:59
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Хмельницькому загинув чоловік, є постраждалі на Кіровоградщині
15:58
Новини компаній
Сонячна батарея, IDS Ukraine
Енергетична незалежність закладів освіти на Полтавщині: ініціатива Миргородського заводу мінеральних вод рятує від блекаутів
15:45
зброя зі стрічкою-прапором
Зеленський підписав закони про запуск Defence City: що це означає для виробників озброєння та військової техніки
15:42
Україна Польща
Польща посилить правила отримання соцзабезпечення для іноземців та розширить захист для українців
15:21
У Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози
14:40
Оновлено
Сили Оборони відкинули росіян поблизу Товстого на Донеччині, - DeepState
14:35
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У Фінляндії знайшли в онлайн-оголошення про продаж бронежилета російського полоненого: розпочато розслідування
14:09
мобілізація в Україні
В ОП заявили, що мобілізацію не скасують ще певний час навіть після припинення вогню
14:06
OPINION
Про наш мінімальний порядок денний
13:58
OPINION
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
13:48
У музеї Ханенків вперше презентують картину Яна Батиста ван дер Мейрена 1736 року
13:32
Bring Kids Back UA
Україна врятувала 17-річного хлопця, що більшість життя провів в окупації
13:12
Рада ухвалила за основу законопроєкт про легалізацію ринку крипти в Україні
13:09
Петро Порошенко
"Вбили не лише як політика, а як героя Революції Гідності": Петро Порошенко про Андрія Парубія
12:58
ізраїльські танки на кордоні з сектором Гази
Ізраїльські війська просунулися далі в Газу, кількість переселенців зростає
12:25
Микола Тищенко
Тищенко у ВР закликав перейменувати Банкову на вулицю імені Парубія
12:10
Андрій Парубій
ВР звернулася до Європарламенту з закликом засудити вбивство Парубія як акт політичного терору РФ
12:06
OPINION
Усі проміжні розмови про "мир" - порожні
11:55
Ґітанас Науседа
Літак з президентом Литви на борту не зміг одразу сісти у Вільнюсі, імовірно, через інформацію про дрон, — ЗМІ
11:53
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Вірогідність припинення вогню в Україні без участі Китаю достатньо низька, - політолог Денисенко
11:32
погода, опади, дощь
На заході — грози, на решті території — сонячно: прогноз погоди на 4 вересня від Наталії Діденко
11:07
Ексклюзив
Трамп і Путін
"Тенденцію "Путін рукопожатний" задав саме Трамп": експертка Бутирська про візит російського диктатора до Китаю
10:49
Володимир Зеленський
"Через відсутність достатнього тиску РФ продовжує агресію": Зеленський відреагував на масований обстріл України у ніч на 3 вересня
10:39
Енергетика
Споживання електроенергії зменшується завдяки сонячній погоді: ситуація в енергосистемі 3 вересня
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:25
В Україну прибув міністр оборони Британії Джон Гілі
10:18
Ексклюзив
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Гадаю, що скоро підозрюваний у вбивстві Парубія почне змінювати свої покази, - журналіст Савельєв
10:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін, Сі та Кім святкують у Пекіні, Трамп лютує, а Україна запасається зброєю. Акценти світових ЗМІ 3 вересня
10:04
OPINION
Армія окупантів не здатна виконати жодного завдання Путіна
09:57
МВФ
Ранок провели у бомбосховищі: до Києва прибула місія МВФ
09:56
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп звинуватив Путіна і Кім Чен Ина у підготовці змови проти США: у Кремлі відреагували
09:37
нафта ембарго санкції
Єрмак: США ввели санкції проти мережі компаній, які допомагали РФ та Ірану обходити санкції
09:34
Оновлено
Укрзалізниця попередила про затримку понад 20 поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV