З початку доби на фронті зафіксували 58 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

"Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Зноб-Новгородське, Прогрес, Бобилівка, Студенок, Шалигине, Бунякине Сумської області", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник від початку доби завдав три ракетних та три авіаційні удари, загалом застосував три ракети та скинув шість керованих авіаційних бомб, здійснив 80 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни зупинили дві атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, ще три бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор три рази здійснював штурмові дії в районі населеного пункту Загризове та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Серебрянка. Три бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили чотири спроби просунутися вперед в бік населеного пункту Ступочки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Торецькому напрямку, наші воїни зупинили дві наступальні дії ворога в бік населених пунктів Плещіївка та Полтавка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Звірове. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 23 атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Ялта, Воскресенка, Комишуваха. Два бойових зіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби ворог не зафіксовано наступальних дій ворога. Авіаційного удару зазнав населені пункти Білогір’я та Веселянка.

На Придніпровському напрямку противник зробив марну спробу прорвати оборону наших захисників. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ольгівка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.