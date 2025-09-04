Армія РФ за добу війни в Україні втратила 840 військових, 43 артсистеми та 4 бронемашини
Протягом доби 3 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 840 військових. Також українські захисники знищили 43 артилерійські системи та 4 бойові броньовані машини ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1085410 (+840) осіб;
- танків – 11157 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23241 (+4) од;
- артилерійських систем – 32385 (+43) од;
- РСЗВ – 1479 (+2) од;
- засоби ППО – 1215 (+2) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56045 (+261);
- крилаті ракети – 3686 (+22);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60692 (+92);
- спеціальна техніка – 3956 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
