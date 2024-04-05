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Війна з Росією: хроніка
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Анонс

На Еспресо - нова аналітична програма “Реальний фронт”

5 квітня, 2024 п'ятниця
12:53
Війна з Росією Програма Реальний фронт

Програма “Реальний фронт” з ведучим Тарасом Березовцем виходитиме щосуботи, о 21.30. В програмі - обговорення подій і тенденції, які впливатимуть на наше життя, наближають або заважають перемозі

Ведучий програми - політолог і журналіст Тарас Березовець, протягом 30 хвилин проводитиме ретельний аналіз подій. Кожна тема розглядається з різних сторін, для її глибшого розуміння - спеціальні сюжети та коментарі фахівців і експертів.

“В програмі розглядаються окремі тенденції в динаміці - це не просто коментар на тему, а глибокий аналіз заданої теми”, - коментує Лариса Волошина, продюсерка програми.

У випуску “Реального фронту”, який вийде в суботу, 6 квітня, обговорюватимуть можливості повторного російського наступу: є привід для занепокоєння або мова йде про політичний крок, щоб зконсолідувати західні еліти? Також у випуску поговорять про Білорусь та як вона поводиться під час війни, про те, що відбувається на Близькому сході, про Китай та про те, як японці будують бомбосховища.

“Зважений аналіз того, що відбувається в Україні і навколо України, збалансовані думки і висновки  - це те, чим ми готові поділитися з нашою аудиторією. “Реальний фронт” дозволяє в потоці інформації зупинитися на головному і доповнює нашу лінійку аналітичних програм”, - коментує продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

Теги:
Еспресо.TV
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