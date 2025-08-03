На фронті ліквідовано серійного людожера з Сахаліну, якого для участі у війні помилував Путін

Про це пише російське правозахисне видання Медиазона, яке уважно вивчили останні списки знищених окупантів від українського урядового проєкту "Хочу жити".

Про те, що Горін звільнився з колонії та вирушив на війну, стало відомо в листопаді 2023 року. Тоді сахалінські ЗМІ помітили, що він виклав у "Однокласниках" фото в камуфляжі.

У реєстрі спадкових справ зазначено, що Горін загинув 1 липня 2024 року.

Як відмітили у виданні, Горіна тричі судили у справах про вбивства. Перший вирок йому винесли у 2003 році. Тоді він отримав 9 років і 11 місяців колонії суворого режиму, а за сім років його звільнили за умовно-достроковим звільненням (УДО). У 2018 році шляхом складання строків Горіну призначили 22 роки колонії особливого режиму.

Як писало видання "Сибирь.Реалии", загалом Горіна визнали винним у вбивствах чотирьох осіб. У двох випадках він зізнавався, що їв своїх жертв.

В останньому рішенні суду йшлося, що в листопаді 2010 року сахалінець убив брата свого знайомого на ім'я Олександр. Спочатку чоловік вдарив його ножем у груди, а потім зрізав "м'які тканини з кінцівок потерпілого, які надалі вжив у їжу".

Під час допиту в якості підозрюваного Горін підтвердив, що вбив Олександра, зрізав м'ясо в районі біцепсів, а також з литок і стегон, а потім втопив труп. Коли сахалінець повертався додому, йому зателефонувала колишня дружина Світлана, у якої був день народження, і сказала, що гості розходяться. Горін повернувся у квартиру, поклав речі в прання, зняв м'ясо зі шкіри, помістив його в морозилку і пішов на вулицю, щоб разом з ексдружиною провести інших гостей і повернутися з нею додому.

Варто зазначити, що рішення про помилування злочинців з метою приєднання до окупаційного війська у РФ приймається особисто російським диктатором Володимиром Путіним.