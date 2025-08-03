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Війна з Росією: хроніка
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На фронті ліквідовано серійного людожера з Сахаліну, якого для участі у війні помилував Путін

Катерина Ганжа
3 серпня, 2025 неділя
21:26
Війна з Росією Денис Горін та Володимир Путін

На війні в Україні загинув житель Сахалінської області РФ Денис Горін, який був засуджений за кілька вбивств і неодноразове вживання у їжу м'яса вбитих ним людей

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Про це пише російське правозахисне видання Медиазона, яке уважно вивчили останні списки знищених окупантів від українського урядового проєкту "Хочу жити".

Про те, що Горін звільнився з колонії та вирушив на війну, стало відомо в листопаді 2023 року. Тоді сахалінські ЗМІ помітили, що він виклав у "Однокласниках" фото в камуфляжі.

У реєстрі спадкових справ зазначено, що Горін загинув 1 липня 2024 року.

Як відмітили у виданні, Горіна тричі судили у справах про вбивства. Перший вирок йому винесли у  2003 році. Тоді він отримав 9 років і 11 місяців колонії суворого режиму, а за сім років його звільнили за умовно-достроковим звільненням (УДО). У 2018 році шляхом складання строків Горіну призначили 22 роки колонії особливого режиму.

 Як писало видання "Сибирь.Реалии", загалом Горіна визнали винним у вбивствах чотирьох осіб. У двох випадках він зізнавався, що їв своїх жертв.

В останньому рішенні суду йшлося, що в листопаді 2010 року сахалінець убив брата свого знайомого на ім'я Олександр. Спочатку чоловік вдарив його ножем у груди, а потім зрізав "м'які тканини з кінцівок потерпілого, які надалі вжив у їжу".

Під час допиту в якості підозрюваного Горін підтвердив, що вбив Олександра, зрізав м'ясо в районі біцепсів, а також з литок і стегон, а потім втопив труп. Коли сахалінець повертався додому, йому зателефонувала колишня дружина Світлана, у якої був день народження, і сказала, що гості розходяться. Горін повернувся у квартиру, поклав речі в прання, зняв м'ясо зі шкіри, помістив його в морозилку і пішов на вулицю, щоб разом з ексдружиною провести інших гостей і повернутися з нею додому. 

Варто зазначити, що рішення про помилування злочинців з метою приєднання до окупаційного війська у РФ приймається особисто російським диктатором Володимиром Путіним.

  • Наприкінці червня у перехопленій українськими розвідниками розмові виявилось, що військовослужбовця окупаційної армії РФ, якого вважали зниклим, з’їв "побратим". 
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
Володимир Путін
російська армія
окупанти
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