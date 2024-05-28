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На фронті найгарячіше на Покровському напрямку. ЗСУ вже відбили 7 ворожих атак, триває 8 боєзіткнень

28 травня, 2024 вiвторок
13:30
Війна з Росією Збройні Сили України

Від початку доби 28 травня на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Найбільш напруженою лишається ситуація на Покровському напрямку. Там Сили оборони вже відбили 7 атак ворога, ще 8 боєзіткнень тривають

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 12:00.

Ворожі обстріли України

Протягом минулої доби, 27 травня, відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 61 авіаудар із застосуванням 93 КАБів, 1050 ударів дронами – камікадзе, понад чотири тисячі обстрілів із різних типів озброєння, в тому числі 138 – із реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 24 райони зосередження особового складу та дві артилерійські системи російських окупантів.

Вже сьогодні, від початку доби, відбулося 45 бойових зіткнень. Окупанти здійснили сім авіаударів із застосуванням дев’яти КАБів, 656 обстрілів позицій наших військ з різних типів озброєння. Також російські терористи задіяли для ударів 43 дрони-камікадзе.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку від початку доби окупанти штурмових дій не вели. Підрозділи наших військ укріплюють оборону та тримають російських загарбників під вогневим контролем.

На Куп’янському напрямку від початку доби вже відбулося сім боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Дружелюбівка та Невське шість атак відбито без успіхів для противника. Ще одне бойове зіткнення в районі Невського триває.

На Лиманському напрямку на цей час триває п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Терни, Торське та Білогорівка. Наші захисники успішно відбили по одній штурмовій дії в районі Торського та Білогорівки. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник теж намагається проявляти активність. Одну атаку українські воїни відбили та ще чотири тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже чотири рази намагався покращити тактичне положення. Штурмові дії проводить неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Три ворожі спроби просунутися вперед успішно відбито підрозділами сил оборони. На даний час триває бойове зіткнення в районі Андріївки. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

Як і минулої доби найбільше напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває вісім бойових зіткнень. На цей час відбито сім атак неподалік Новоолександрівки, Прогресу та Новоселівки першої. Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки на даному напрямку.

На Курахівському напрямку одну атаку неподалік Костянтинівки вже відбито. Триває бій в районі Водяного. Ворог інтенсивним вогневим впливом намагається потіснити наших захисників із займаних позицій. Підрозділи Сил оборони, в свою чергу, докладають максимум зусиль для стабілізації обстановки.

Від початку доби на Времівському напрямку наші воїни відбивають атаку в районі Роздольного. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три невдалі спроби відтіснити українських воїнів від Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала

  • За минулу добу, 27 травня, на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще десятки одиниць техніки російських окупантів та 1460 військових армії РФ.
Теги:
Україна
військові
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
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