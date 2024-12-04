На фронті не вистачає бійців, і ворог це відчуває, - командир екіпажу БПЛА Отченаш

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ми вже спостерігаємо за тим, як ворог кидає в бій достатньо якісно підготовлених бійців, до того ж молодих. Вони намагаються штурмувати наші позиції значно грамотніше, ніж це було до цього. Все це відбувається у злагодженні з безпілотними системами окупантів. Звісно, що це ускладнює нашу роботу. Однак, завдяки роботі операторів дронів Сил оборони й бригади "Рубіж" їхні штурмові підрозділи стираються майже повністю в 95% випадків. Тому дійсно в них нічого не виходить", - повідомив Отченаш.



Військовослужбовець наголосив, що попри перевагу в особовому складі та техніці, дорогу не вдається просунутись на значну територію.



"У нас неймовірний дефіцит особового складу. Це найбільша проблема, яка є наразі в Силах оборони. В перспективі, якщо такий дефіцит буде продовжуватись, а в у ворога навпаки буде наростати кількість особового складу, то нас чекають складні й дуже важкі часи. Ворог відчуває, що в нас є значний дефіцит особового складу на фронті й тому проводить потужні штурмові дії. Коли противник бачить, що їх значно більше ніж нас, то відповідно вони можуть проводити наступальні дії. Втім, знову ж таки, ми бачимо по лінії зіткнення, що їхні просування не є дуже великими, якщо говорити про кількість особового складу та техніки, які вони відправляють на штурми наших ліній оборони. За 2024 рік Силами оборони України було знищено більше танків росіян, ніж фактично мають кілька країн Європи разом взятих", - додав він.

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