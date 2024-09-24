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На фронті в Україні загинув колишній рейнджер ірландської армії

Світлана Кравченко
24 вересня, 2024 вiвторок
06:22
Війна з Росією Ірландія

У бою з російськими окупантами на стороні ЗСУ загинув колишній член елітного крила армійських рейнджерів ірландських Сил оборони Роберт Діган

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Про це повідомляє The Irish Times.

Зазначається, що 29-річний солдат із Ньюбріджа, графство Кілдер, дістав смертельне поранення минулого тижня у четвер, однак про його смерть стало відомо лише зараз.

Діган раніше втратив око внаслідок вибуху у 2022 році. Після цього, на початку цього року, він знову повернувся на фронт для того, щоб перемогти російську армію.

Джерела видання описують його як дуже принципову і рішучу людину, яка після важкого поранення і реабілітації в Ірландії повернулася, щоб продовжити боротьбу на українському боці.

Під час своєї служби в Україні Діган входив до спецпідрозділу "Стугна", який виконував складні та небезпечні місії. Попередньо, він загинув, прикриваючи відступ своєї групи в районі бойових дій.

Діган був вельмишановним членом військової сім'ї - його батько служив у крилі армійських рейнджерів, а його брат є чинним військовослужбовцем. Після служби в Силах оборони він також працював у службі порятунку й активно займався спортом в юності.

Президент Ірландії Майкл Гіггінс, виступаючи на Саміті ООН, висловив співчуття родині Дігана, назвавши його смерть "жахливою трагедією". Міністерство закордонних справ країни підтвердило, що надає консульську допомогу, проте утрималося від подальших коментарів.

  • Нещодавно на війні проти російських окупантів загинув грузинський військовий, уродженець Сухумі, Віктор Кіпрітіді. Раніше він служив у "Грузинському легіоні".
Теги:
Україна
Росія
військові
Ірландія
ЗСУ
Військові новини
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