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На фронті за добу сталося 158 боєзіткнень: найбільше атак росіян ЗСУ відбили на Покровському та Курахівському напрямках

Світлана Кравченко
10 листопада, 2024 неділя
08:25
Війна з Росією на фото ситуація на фронті

За добу 9 листопада на російсько-українському фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують відбивати російські атаки на 12 напрямках

Зміст

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 листопада.

За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши дві ракети, а також завдав 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 112 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень близько 1600 дронів-камікадзе.  

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Харків, Одноробівка, Ветеренарне, Козача Лопань, Бочкове, Охрімівка, Куп’янськ, Новоплатонівка та Загризове Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Терни, Ямполівка, Сіверськ, Дружба, Костянтинівка, Покровськ, Мирноград, Петрівка, Григорівка, Дальнє, Роздольне, Зелене Поле та Велика Новосілка Донецької області; Темирівка, Таврійське та Мала Токмачка Запорізької області.

П’ять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація та ракетні війська Сил оборони, до того ж уражено станцію РЕБ та один інший важливий об’єкт окупантів.  

Обстановка на фронті

На Харківському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська.  

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.  

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Невського, Торського та Білогорівки.  

Наші підрозділи відбили атаку поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки на Торецькому напрямку.  

Тридцять дев’ять атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Променя, Лисівки та Григорівки.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.  

П’ять атак противника зупинили наші оборонці в районах Богоявленки, Трудового та Максимівки Времівського напрямку.  

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в напрямку Новоандріївки.
  
Три марних спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.  

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.  

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.  

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 23 штурми позицій українських підрозділів.

  • Крім того, українські захисники за добу на фронті ліквідували ще 1350 російських окупантів та низку одиниць ворожої військової техніки.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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