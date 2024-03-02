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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Російська армія за добу втратила 14 танків, 47 артсистем і 960 військових, - Генштаб

2 березня, 2024 субота
07:52
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті сталося 82 бойових зіткнення. Українські захисники відбили низку атак росіян, найбільше - на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, та ліквідували ще 960 окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 415 640 (+960) осіб,
  • танків ‒ 6624 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 611 (+29) од,
  • артилерійських систем – 10 153 (+47) од,
  • РСЗВ – 1003 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 696 (+5) од,
  • літаків – 346 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35) од,
  • крилаті ракети ‒ 1915 (+3) од,
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 267 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1617 (+6) од.

Ситуація на фронті: за добу сталося 82 боєзіткнення, ЗСУ відбили найбільше атак окупантів на Новопавлівському напрямку

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка - Луганської.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти обстріляли Україну дронами, ракетами, авіацією: ЗСУ уразили 3 пункти управління росіян

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – залучили 17 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дружба, Глухів, Волфине Сумської області; Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Терни, Часів Яр, Дружба, Новокалинове, Олександропіль, Архангельське, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Новобахмутівка, Торецьк, Катеринівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження військової техніки, 3 артилерійських засобах, 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.

  • У ніч на 2 березня росіяни запустили "шахеди" для удару по Україні, у результаті чого сталося влучання на Харківщині та в Одесі, є загиблі й травмовані.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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