Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На фронті за минулу добу сталося 151 боєзіткнення, найбільше атак окупантів Сили оборони відбили на Покровському напрямку

На фронті за минулу добу сталося 151 боєзіткнення, найбільше атак окупантів Сили оборони відбили на Покровському напрямку

7 липня, 2024 неділя
08:26
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Найактивніше окупанти атакують позиції Сил оборони на Покровському, Лиманському і Курахівському напрямках

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 7 липня.

За уточненою інформацією, вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари (із застосуванням двох ракет), 58 авіаційних ударів (залучив 76 КАБів), здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів, 138 з них - із реактивних систем залпового вогню, застосував 1041 дрон-камікадзе.

Також противник завдавав авіаційних ударів, зокрема, в районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори Харківської області; Часів Яр, Юр’ївка, Торецьк, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоселівка Перша, Вовче, Воздвиженка, Семенівка, Михайлівка, Мемрик, Іллінка, Піщане, Григорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлізаветівка, Костянтинопільське, Ганнівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області; Гуляйполе, Новоданилівка Запорізької області.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до семи. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 20 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни та Торського на Донеччині.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор досить активний - вчинив 16 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Юр’ївка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири атаки наших позицій в районі Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Загарбники проводили п’ять атак, успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і у тилу.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи, зенітно-ракетний комплекс "Бук", пункт управління БПЛА, 22 райони зосередження особового складу та ОВТ.

  • Протягом минулої доби на фронті Силам оборони України в 1150 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки.

Теги:
військові
російська армія
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Володимир Путін
5 липня, 2024 п'ятниця
Путін вимагає від України капітуляції для припинення вогню, – ISW
путін
5 липня, 2024 п'ятниця
На закритій колегії міноборони РФ Путін висунув жорстку вимогу щодо захоплення нових територій, - генерал Маломуж
5 липня, 2024 п'ятниця
"На білорусько-українському кордоні є висока ймовірність провокацій з боку України": російські фейки за 5 липня
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 липня
09:04
новини Львівщини
У Воронезькій області РФ нібито після атаки БПЛА на одному зі складів "триває детонація вибухонебезпечних об'єктів"
08:45
В Індії обвалилася п'ятиповерхівка: щонайменше 7 людей загинули, ще декілька можуть бути під завалами
08:31
збірна Англії, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 6 липня
08:24
окупанти Маріуполь
За минулу добу окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 8 поранені
08:14
Обстріл Дніпропетровщини 7 линя
Росіяни вночі атакували Нікопольщину і Павлоград: є постраждалі
08:13
обстріл, ППО
Вночі РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та 13 БПЛА: що збила українська ППО
08:00
OPINION
Мирослав Гай
Війську слід позбутися паперової бюрократії
07:49
Японія і Камбоджа допоможуть з розмінуванням України
07:33
Саміт ЄС, Віктор Орбан
ISW: Орбан хоче переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори
07:23
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 40 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:17
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ тримає в Азовському морі 3 кораблі, вони не є ракетоносіями
00:11
Родрі, збірна Іспанії, Євро-2024
Визначилися півфінальні пари Євро-2024
00:07
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, субота
6 липня
23:58
Збірна Нідерландів, Євро-2024
Нідерланди перемогли Туреччину та вийшли у півфінал Євро-2024
23:34
ЗСУ
Генштаб: росіяни найактивніше наступають на Покровському напрямку, з початку доби - 41 атака
22:43
чеський хокеїст Домінік Гашек
"Покидьок вирушив до терористичної РФ, щоб потиснути руку військовому злочинцю", - легендарний хокеїст засудив вчинок Орбана
22:11
Магомед Омаров
Стрілянина у Дагестані: батька одного з учасників теракту затримали у справі про шахрайство
21:43
Ексклюзив
путін путлер
Зараз добре видно, що Путін демонструє кроки, щоб воювати довго, – політолог Морозов
21:42
Граніт Джака, Джуд Беллінгем, збірна Англії, збірна Швейцарії, Євро-2024
Англія по пенальті перемогла Швейцарію і вийшла у півфінал Євро-2024
21:35
Джо Байден
Взимку лікар Байдена зустрічався у Білому домі зі знавцем хвороби Паркінсона, - New York Post
21:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 липня: на чорному ринку долар знову коштує 41 грн
20:55
На фото: Лідер Малі Ассімі Гоїта
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо "безповоротно відвертаються" від ECOWAS
20:53
ПС використали макети
Удари по аеродромах у Кривому Розі та Южному: росіяни витратили "іскандери" на макети
20:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
Якщо американці вирішили голосувати за людину, яка причетна до штурму Капітолія, то жодні дебати їх не переконають, - Портников
20:25
Один із затриманих за підготовку до державного перевороту в Киргизстані
Збирали спортсменів, скуповували зброю й форму силовиків: спецслужба Киргизстану каже, що зірвала підготовку держперевороту на День незалежності
20:23
Еліна Світоліна, Вімблдон
Світоліна перемогла Жабер і стала єдиною українкою, яка вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона
20:12
Вірменія
Eagle Partner 2024: У Вірменії проведуть військові навчання спільно зі США
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
1941: наприкінці червня
20:04
Оновлено
Вогонь, пожежа
Росіяни заявили про масовану атаку дронів на Кубань: пошкоджено 2 нафтобази та вежу мобільного зв'язку
19:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Віталій Портников назвав умови, за яких російсько-українська війна завершиться назавжди
19:28
F-16
Румунія піднімала в небо винищувачі через російську атаку на південь України
19:16
Ексклюзив
ракетний комплекс "Патріот"
Батареї Patriot у Жешуві підпорядковуються рішенням американських командирів: польський політик Борусевич про прикриття України ППО з території Польщі
19:04
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Як часто потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним: під час воєнного стану є одна особливість
18:47
У ЗСУ з’явиться адаптивний одяг для поранених військових
18:37
Олександр Лукашенко на саміті ШОС в Астані (4 липня 2024 року)
Лукашенку стало зле на саміті в Астані, - росЗМІ
18:18
Ексклюзив
Путін
Ультиматум Путіна орієнтований відразу на три аудиторії, - політолог Морозов
18:00
OPINION
Павло Вернівський
Роки на відновлення? Все значно простіше
17:56
світло
Як працюватимуть графіки відключень 7 липня: дані від Укренерго
17:53
Огляд
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Дипломат Ребров, "боягуз Ломаченко" і виступ тенісисток на Вімблдоні: головні новини українського спорту за тиждень
17:47
олімпіада 2024
Російські борці відмовилися їхати на Олімпіаду-2024 в Парижі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV