Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Крилата ракета, 40 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Крилата ракета, 40 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

7 липня, 2024 неділя
07:23
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті Силам оборони України вдалося ліквідувати 1150 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 550 990 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8155 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 645 (+16) од,
  • артилерійських систем – 14 937 (+40) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 879 (+1) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 862 (+53) од,
  • крилаті ракети ‒ 2352 (+1) од,
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 103 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2495 (+16) од.
Теги:
військові
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
ПС використали макети
6 липня, 2024 субота
Удари по аеродромах у Кривому Розі та Южному: росіяни витратили "іскандери" на макети
Щепан Войцик
4 липня, 2024 четвер
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
5 липня, 2024 п'ятниця
Росіяни користуються успіхами й розвивають наступ, - DeepState про Торецький напрямок
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 липня
07:17
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ тримає в Азовському морі 3 кораблі, вони не є ракетоносіями
00:11
Родрі, збірна Іспанії, Євро-2024
Визначилися півфінальні пари Євро-2024
00:07
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, субота
6 липня
23:58
Збірна Нідерландів, Євро-2024
Нідерланди перемогли Туреччину та вийшли у півфінал Євро-2024
23:34
ЗСУ
Генштаб: росіяни найактивніше наступають на Покровському напрямку, з початку доби - 41 атака
22:43
чеський хокеїст Домінік Гашек
"Покидьок вирушив до терористичної РФ, щоб потиснути руку військовому злочинцю", - легендарний хокеїст засудив вчинок Орбана
22:11
Магомед Омаров
Стрілянина у Дагестані: батька одного з учасників теракту затримали у справі про шахрайство
21:43
Ексклюзив
путін путлер
Зараз добре видно, що Путін демонструє кроки, щоб воювати довго, – політолог Морозов
21:42
Граніт Джака, Джуд Беллінгем, збірна Англії, збірна Швейцарії, Євро-2024
Англія по пенальті перемогла Швейцарію і вийшла у півфінал Євро-2024
21:35
Джо Байден
Взимку лікар Байдена зустрічався у Білому домі зі знавцем хвороби Паркінсона, - New York Post
21:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 липня: на чорному ринку долар знову коштує 41 грн
20:55
На фото: Лідер Малі Ассімі Гоїта
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо "безповоротно відвертаються" від ECOWAS
20:53
ПС використали макети
Удари по аеродромах у Кривому Розі та Южному: росіяни витратили "іскандери" на макети
20:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
Якщо американці вирішили голосувати за людину, яка причетна до штурму Капітолія, то жодні дебати їх не переконають, - Портников
20:25
Один із затриманих за підготовку до державного перевороту в Киргизстані
Збирали спортсменів, скуповували зброю й форму силовиків: спецслужба Киргизстану каже, що зірвала підготовку держперевороту на День незалежності
20:23
Еліна Світоліна, Вімблдон
Світоліна перемогла Жабер і стала єдиною українкою, яка вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона
20:12
Вірменія
Eagle Partner 2024: У Вірменії проведуть військові навчання спільно зі США
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
1941: наприкінці червня
20:04
Оновлено
Вогонь, пожежа
Росіяни заявили про масовану атаку дронів на Кубань: пошкоджено 2 нафтобази та вежу мобільного зв'язку
19:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Віталій Портников назвав умови, за яких російсько-українська війна завершиться назавжди
19:28
F-16
Румунія піднімала в небо винищувачі через російську атаку на південь України
19:16
Ексклюзив
ракетний комплекс "Патріот"
Батареї Patriot у Жешуві підпорядковуються рішенням американських командирів: польський політик Борусевич про прикриття України ППО з території Польщі
19:04
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Як часто потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним: під час воєнного стану є одна особливість
18:47
У ЗСУ з’явиться адаптивний одяг для поранених військових
18:37
Олександр Лукашенко на саміті ШОС в Астані (4 липня 2024 року)
Лукашенку стало зле на саміті в Астані, - росЗМІ
18:18
Ексклюзив
Путін
Ультиматум Путіна орієнтований відразу на три аудиторії, - політолог Морозов
18:00
OPINION
Павло Вернівський
Роки на відновлення? Все значно простіше
17:56
світло
Як працюватимуть графіки відключень 7 липня: дані від Укренерго
17:53
Огляд
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Дипломат Ребров, "боягуз Ломаченко" і виступ тенісисток на Вімблдоні: головні новини українського спорту за тиждень
17:47
олімпіада 2024
Російські борці відмовилися їхати на Олімпіаду-2024 в Парижі
17:44
Евакуація
За тиждень з прифронтових районів Донеччини евакуювали 1325 цивільних, серед них 35 дітей
17:30
Ексклюзив
Українське правосуддя не здатне навіть почати розгляд по справі Януковича та 10 осіб, які причетні до злочинів Майдану, - адвокат Титич
16:52
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 83 боєзіткнення. Ворог концентрує зусилля на Лиманському і Покровському напрямках
16:40
Нова пошта відкрила 100-те відділення в Європі у французькій Ніцці
16:33
Інтерсіті
Збільшення поїздів та горизонту бронювання: Укрзалізниця розширює можливості для військових
16:24
Оновлено
Коли почнуться відключення світла 6 липня: уточнення від Укренерго
16:22
Російська армія вдарила з артилерії по селу Одноробівка на Харківщині: загинув чоловік, його дружину поранено
16:16
сектор Гази
ХАМАС схвалив підтримувану США угоду щодо перемир'я в Газі, відмовившись від вимоги до Ізраїлю повністю припинити вогонь
16:01
OPINION
на фото: Вікторія Сюмар
Британія почервоніла?
15:54
Естонія передала Україні ЗРК Mistral і ракети до них
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV