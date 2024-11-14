На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік
На фронті в середу, 13 листопада, під час виїзду на евакуацію за пораненими загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік, Альпака
Про це повідомили Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри" та його засновниця Яна Зінкевич.
"Вчора, під час ротації на фронті загинула госпітальєрка - Двойнік Марія-Христина, подруга Альпака. Дуже світла, невгамовна, прагнуча знань, цілеспрямована людина, яка будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась", - написали в батальйоні.
Там також зазначили, що Марія-Христина волонтерила, закривала великі збори та мріяла про відновлення України після перемоги.
"Світла пам'ять нашій сміливій посестрі Альпаці. Вона залишила по собі теплі спогади, які будуть жити в наших серцях. Її подвиг ніколи не буде забутий. Вклоняємось за кожне врятоване життя у цій війні", - додала Яна Зінкевич.
У батальйоні зазначили, що інформація про поховання Марії-Христини буде опублікована згодом.
- У серпні в селищі Білий Колодязь Харківської області російська окупаційна армія атакувала дроном машину медичного батальйону "Госпітальєри", внаслідок чого загинула госпітальєрка Олександра Мулькевич.
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