На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік

Про це повідомили Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри" та його засновниця Яна Зінкевич.

"Вчора, під час ротації на фронті загинула госпітальєрка - Двойнік Марія-Христина, подруга Альпака. Дуже світла, невгамовна, прагнуча знань, цілеспрямована людина, яка будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась", - написали в батальйоні.

Там також зазначили, що Марія-Христина волонтерила, закривала великі збори та мріяла про відновлення України після перемоги.

"Світла пам'ять нашій сміливій посестрі Альпаці. Вона залишила по собі теплі спогади, які будуть жити в наших серцях. Її подвиг ніколи не буде забутий. Вклоняємось за кожне врятоване життя у цій війні", - додала Яна Зінкевич.

У батальйоні зазначили, що інформація про поховання Марії-Христини буде опублікована згодом.