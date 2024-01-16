На Горлівському напрямку росіяни не атакують, бо розуміють, що матимуть серйозні втрати, - боєць ЗСУ Ієвлєв
Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що російські окупаційні війська не проводять великих атак на Горлівському напрямку, бо чудово розуміють, які це матиме наслідки щодо втрат
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Питання фортифікаційних споруд на Горлівському напрямку є досить делікатним, і не хочеться розголошувати досить багато деталей. Я можу сказати лише кілька важливих речей. Правіше від наших позицій розташована Авдіївка, лівіше - Бахмутський напрямок, який палає весь - від Курдюмівки до Андріївки. Ми ж бачимо деякі артерії, через які противник постійно перекидає техніку на ці напрямки. І ми цю техніку досить успішно знищуємо", - розповів Ієвлєв.
За словами Ієвлєва, під час спроби штурму українських позицій на Горлівському напрямку ворог зазнає великих втрат.
"Тобто у противника точно було і є бажання піти й змінити цю лінію фронту. Вони б не були проти захопити наші позиції й зупинити атаки на їхні колони техніки. Утім, росіяни цього ще не зробили. Оскільки вони прекрасно розуміють, які матимуть втрати", - додав він.
- На фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення, українські військові відбили майже сотню спроб наступу окупантів на семи ключових напрямках і ліквідували ще 1110 військових РФ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.73
- EUR Купівля 41.61Продаж 42.67
- Актуальне
- Важливе