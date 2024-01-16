На Горлівському напрямку росіяни не атакують, бо розуміють, що матимуть серйозні втрати, - боєць ЗСУ Ієвлєв

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Питання фортифікаційних споруд на Горлівському напрямку є досить делікатним, і не хочеться розголошувати досить багато деталей. Я можу сказати лише кілька важливих речей. Правіше від наших позицій розташована Авдіївка, лівіше - Бахмутський напрямок, який палає весь - від Курдюмівки до Андріївки. Ми ж бачимо деякі артерії, через які противник постійно перекидає техніку на ці напрямки. І ми цю техніку досить успішно знищуємо", - розповів Ієвлєв.

За словами Ієвлєва, під час спроби штурму українських позицій на Горлівському напрямку ворог зазнає великих втрат.

"Тобто у противника точно було і є бажання піти й змінити цю лінію фронту. Вони б не були проти захопити наші позиції й зупинити атаки на їхні колони техніки. Утім, росіяни цього ще не зробили. Оскільки вони прекрасно розуміють, які матимуть втрати", - додав він.