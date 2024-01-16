Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ЗСУ за добу відбили понад 90 атак РФ, окупанти досі намагаються оточити Авдіївку і наступають на Лиманському напрямку, - Генштаб

ЗСУ за добу відбили понад 90 атак РФ, окупанти досі намагаються оточити Авдіївку і наступають на Лиманському напрямку, - Генштаб

16 січня, 2024 вiвторок
07:10
Війна з Росією ЗСУ

На фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень, українські військові відбили майже сотню спроб наступу окупантів на семи ключових напрямках

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 16 січня.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 19 - в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 18 атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак - біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони 25 разів влучили у райони скупчення окупантів: вони ж обстріли з артилерії понад 110 населених пунктів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, 8 артилерійських засобів, 1 засіб ППО та 2 радіолокаційні станції противника.

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 68 авіаційних ударів, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Веселе, Берестове Харківської області; Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Богданівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Новодаріївка Запорізької області; Зміївка, Новоберислав, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
14 січня, 2024 неділя
Хусити заявили про нові удари США та Британії по Ємену
Реджеп Ердоган та Путін
Автор Юрій Мартинович
14 січня, 2024 неділя
Що об'єднує Ердогана і Путіна, та чи можуть турки пропустити військові кораблі РФ в Чорне море
Морські котики США
13 січня, 2024 субота
"США змушені будуть воювати з Росією": Піонтковський назвав причину
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.98
    Купівля 37.98
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 41.68
    Продаж 42.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 січня
07:34
Дмитро Кулеба
"Путін має пояснити, чому так": Кулеба про атаки на територію РФ
07:23
Туреччина
У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: загинули 9 людей, 30 постраждали
06:57
Дмитро Кулеба
Кулеба: Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?
06:55
Ріші Сунак
Велика Британія готова до нових ударів по хуситах в Ємені, - Сунак
06:27
Фінляндія
Міністр оборони Фінляндії цієї весни прагне добитися повної заборони операцій із нерухомістю для росіян
06:08
Оновлено
обстріл, ППО
У РФ повідомили про 12 безпілотників, які атакували Воронезьку та Бєлгородську області
05:59
Apple Watch
Компанія Apple знайшла спосіб обійти заборону на продаж смарт-годинників у США
05:48
паспорт громадянина Молдови
Росіяни почали масово подавати документи на отримання паспорта Молдови, - Reuters
05:35
Дональд Трамп
Трамп переміг на виборах кандидата у президенти від республіканців у Айові, - CNN
05:30
Кім Чен Ин
Повна окупація та контроль: Кім Чен Ин заявив про необхідність визнання Південної Кореї "ворогом №1"
05:11
Оновлено
Близький Схід Іран Ірак Сирія США
Іран обстріляв ракетами й дронами цілі в Сирії та Іраку поблизу посольства США
04:17
світ Росія акції протестів суспільство Башкирія
У російській Башкирії відбувся масштабний мітинг проти ставленика Путіна
03:49
Аерофлот
У РФ двом авіакомпаніям заборонили польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків
03:21
ізраїльські солдати
Відновлення і вишкіл: ЦАХАЛ виводить із Гази одну з чотирьох дивізій
02:25
США військові новини Пентагон конкурс краси суспільство
У США в конкурсі "Міс Америка" вперше перемогла військова
01:52
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
В ЦАХАЛ повідомили про стрілянину на кордоні Ізраїлю та Єгипту: є поранені
00:56
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Мессі втретє отримав нагороду гравця року за версією FIFA: обійшов Холанда та Мбаппе
00:28
зерно, зернова угода
П’ять країн ЄС просять Єврокомісію повернути мита на зерно з України
2024, понедiлок
15 січня
23:59
на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона
Росія відмовляє людям із ТОТ Херсонщини в лікуванні за страховкою поза межами регіону, - депутат облради
23:47
Дмитро Кулеба
"Чому до спортсменів одне ставлення, а до митців інше?": Кулеба висловився щодо бойкоту змагань із росіянами
23:11
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
Найвищий рівень загрози: в Індонезії через виверження вулкана евакуювали близько 6,5 тис. людей
22:54
Дмитро Пєсков
"Київський режим спотворив свідомість дітей": добірка росфейків про Україну за 15 січня
22:42
Пенні Пріцкер
Не буде дуже швидко: спецпредставниця США Пріцкер сказала, що потрібно для конфіскації активів РФ
22:18
Ексклюзив
літак ДРВЛ А-50 ВКС
Ексголова СБУ Наливайченко розповів про зброю, якою збили російський літак А-50, і пояснив значущість цього успіху
22:18
Ексклюзив
Сергій Таран
Політолог Таран проаналізував, що дає Україні угода з Великою Британією
22:16
Канада, світ, Наталка Цмоць
Канада відправила Офісу президента України проєкт угоди про "безпекові запевнення", - посолка Цмоць
21:44
автошкола для осіб з інвалідністю
В Україні запустили пілотний проєкт із навчання на водійські права людей з інвалідністю
21:41
Чарльз Браун
Залужний обговорив телефоном прогнози бойових дій на 2024 рік з командувачем армії США Брауном
21:28
Міністерство оборони
Міноборони оприлюднило зарплати керівників Держоператора тилу
21:09
Росія обстріляла житловий будинок у Нью-Йорку на Донеччині: троє поранених, ще 5 людей під завалами
20:53
Ллойд Остін
Очільника Пентагона Остіна виписали з лікарні
20:39
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Є припущення, що збиття літаків РФ - це робота так званого блукаючого ЗРК Patriot. Колонка Сергія Згурця
20:30
Огляд
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Історичне влучання: що таке літак А-50, який збили над Азовським морем, і чому його знищення настільки болюче для Росії
20:23
Дмитро Кулеба
Грубий прояв сили: Кулеба пояснив, навіщо Путін у 2007 році прийшов на переговори з Меркель із собакою
20:15
Оновлено
Залужний підтвердив ураження 2 російських літаків над Азовським морем
"Далі буде": Залужний, Буданов і Повітряні сили підтвердили, що Україна уразила 2 російські літаки над Азовським морем
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Якість влади і розбиті вікна
19:56
Оновлено
Володимир Зеленський і Президент Швейцарії Віола Амхерд
Швейцарія під час візиту Зеленського оголосила про допомогу Україні у 1,6 млрд євро
19:36
Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, чому досі не призначено послів у Великій Британії та Норвегії
19:36
ЗСУ
Протягом доби Сили оборони відбили 83 ворожі атаки, з них 31 на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:02
Нацполіція
У січні поліція розпочне роботу в школах у прифронтових районах України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV