Україна уразила два російські літаки над Азовським морем, - нардеп Мисягін
Заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін та джерела у Силах оборони заявили про ураження двох російських літаків над Азовським морем
Про це заявили Юрій Мисягін та "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела у Силах оборони.
Зазначається, що близько 21:00 українські сили уразили два російські літаки, а саме розвідувальний літак А-50 ДРЛО та бомбардувальник ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря.
"А-50 сбитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував в повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі", - йдеться у повідомленні.
Натомість у Силах оборони підтвердили цю інформацію.
Зауважимо, що офіційних даних від Повітряних сил наразі немає.
- Нагадаємо, уранці 6 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інформацію про удари ЗСУ по аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму, де розташовувався ще один ворожий пункт управління.
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