Україна уразила два російські літаки над Азовським морем, - нардеп Мисягін

Про це заявили Юрій Мисягін та "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела у Силах оборони.

Зазначається, що близько 21:00 українські сили уразили два російські літаки, а саме розвідувальний літак А-50 ДРЛО та бомбардувальник ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря.

"А-50 сбитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував в повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі", - йдеться у повідомленні.

Натомість у Силах оборони підтвердили цю інформацію.

Зауважимо, що офіційних даних від Повітряних сил наразі немає.