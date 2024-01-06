Командувач Повітряних сил підтвердив ураження пункту управління на аеродромі у Саках
Уранці суботи, 6 січня, командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інформацію про удари ЗСУ по аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму, де розташовувався ще один ворожий пункт управління
Про це він написав у телеграм.
"Аеродром Саки"! "Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні сили залишились ще без одного пункту управління в Криму!", - йдеться у повідомленні.
Він подякував українським льотчикам за чудову роботу.
Фото: Микола Олещук / телеграм
- Нагадаємо, увечері 4 січня в російському Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Представники влади й окупанти повідомили про атаку ракет і безпілотників та начебто успішну роботу ППО.
- Згодом стало відомо, що українські військові вдарили по російському складу боєприпасів у Криму.
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