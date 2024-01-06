Командувач Повітряних сил підтвердив ураження пункту управління на аеродромі у Саках

Про це він написав у телеграм.

"Аеродром Саки"! "Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні сили залишились ще без одного пункту управління в Криму!", - йдеться у повідомленні.



Він подякував українським льотчикам за чудову роботу.

Фото: Микола Олещук / телеграм