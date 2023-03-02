Про це інформує телеграм-канал BYPOL.

Розвідку вели з цивільних дронів, придбаних у магазині. Зазначається, що під час однієї з успішних операцій дрон не тільки залітав на територію аеродрому, а пролітав поблизу російського військового літака ДРЛО А-50У та навіть сідав на його радіолокаційну станцію.

"Нещодавно диктатор вкотре розповідав своїм пропагандистам, що має найкращу ППО та засоби проти дронів. Тому всі військові об'єкти нібито перебувають у повній безпеці. Яка ситуація дійсно яскраво демонструє відео, передане бойовою групою учасників плану "Перемога", - йдеться у заяві.

Також, опозиція коментує, що інформація про ці інциденти самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку не надавали.