Білоруські партизани показали, як їхній дрон під час розвідки сідав на РЛС літака А-50У в Мачулищах
Опозиція розповіла, що два тижні вела розвідку на аеродромі у Мачулищах та оприлюднила відео, де дрон партизанів сів на радіолокаційну станцію літака А-50У
Про це інформує телеграм-канал BYPOL.
Розвідку вели з цивільних дронів, придбаних у магазині. Зазначається, що під час однієї з успішних операцій дрон не тільки залітав на територію аеродрому, а пролітав поблизу російського військового літака ДРЛО А-50У та навіть сідав на його радіолокаційну станцію.
"Нещодавно диктатор вкотре розповідав своїм пропагандистам, що має найкращу ППО та засоби проти дронів. Тому всі військові об'єкти нібито перебувають у повній безпеці. Яка ситуація дійсно яскраво демонструє відео, передане бойовою групою учасників плану "Перемога", - йдеться у заяві.
Також, опозиція коментує, що інформація про ці інциденти самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку не надавали.
- Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що біля Мінська, сталося два вибухи, було пошкоджено російський розвідувальний літак ДРЛО А-50 та снігоприбиральну техніку.
- На аеродром "Мачулищі" після вибухів, що пошкодили літак-розвідник А-50, прибули борти з російського центру обслуговування.
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