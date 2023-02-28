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Після вибухів у Мачулищі прибули літаки російського центру обслуговування А-50, - "Гаюн"

28 лютого, 2023 вiвторок
15:06
війна з Росією Мачулищі

На аеродром "Мачулищі", що в Білорусі, після вибухів, що пошкодили літак-розвідник А-50, прибули борти з російського центру обслуговування

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За їхніми даними, увечері 26 лютого після інформації про вибухи на аеродром "Мачулищі" прилетіли військово-транспортні літаки Іл-76 (RF-86843) і Ан-26 повітряно-космічних сил Росії. Уранці наступного дня Іл-76 вилетів на аеродром "Іваново-Північний", а вже 28 лютого близько 12:00 туди ж полетів Ан-26.

"Гаюн" з посиланням на джерела зазначає, що на аеродромі "Іваново-Північний" розміщено 610-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу, а також авіаційно-технічна база і 308-й авіаремонтний завод. Іл-76 ПКС РФ належить до 61-го центру.

"Саме в 610-му центрі зберігаються, модернізуються та ремонтуються літаки ДРЛО А-50", - пишуть у "Беларускі Гаюн".

Додають, що згідно із супутниковими знімками за липень 2022 року, на аеродромі розміщувалося щонайменше дев'ять літаків ДРЛО А-50. Ще один був на ремонті.

"Беларускі Гаюн" вважає, що ці факти, імовірно, свідчать про проблеми з літаком ДРЛО А-50, який був пошкоджений білоруськими партизанами.

"За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну на аеродромах Білорусі у різний час знаходилося не менше чотирьох літаків ДРЛО А-50 (RF-50608 - знаходиться в РБ зараз, RF-50610, RF-94268, RF-93966). Це означає, що ПКС РФ мали у своєму розпорядженні не менше ніж чотирма робітниками А-50 (до 26 лютого 2023 року)", - ідеться в повідомленні.

  • Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що біля Мінська, сталося два вибухи, було пошкоджено російський розвідувальний літак ДРЛО А-50 та снігоприбиральну техніку.
Росія
Білорусь
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