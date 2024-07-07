На Харківщині авто з родиною підірвалось на міні: попередньо четверо загиблих, серед них дитина

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.

"Розпізнавання тіл триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини. Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники", - написав Синєгубов.

Він нагадав, що усі лісосмуги, узбіччя доріг деокупованих територій вкрай небезпечні. Протитанкові, протипіхотні та інші міни можуть бути добре замасковані на поверхні або в товщі землі.