На Харківщині авто з родиною підірвалось на міні: попередньо четверо загиблих, серед них дитина
У неділю, 7 липня, у Харківській області на російській міні підірвалося авто з родиною. За попередніми даними четверо людей загинули, серед них - дитина
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він розповів, що родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.
"Розпізнавання тіл триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини. Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники", - написав Синєгубов.
Він нагадав, що усі лісосмуги, узбіччя доріг деокупованих територій вкрай небезпечні. Протитанкові, протипіхотні та інші міни можуть бути добре замасковані на поверхні або в товщі землі.
- 24 червня у Липецькій громаді Харківської області легковий автомобіль наїхав на російську міну і підірвався, унаслідок чого загинули дві людини.
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