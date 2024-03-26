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На Харківщині можуть розширити перелік населених пунктів, які підлягають евакуації

26 березня, 2024 вiвторок
15:02
Війна з Росією евакуація

Через зростання кількості обстрілів влада розглядає можливість запровадження примусової евакуації родин із дітьми ще з кількох районів Харківської області

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, влада постійно аналізує ситуацію для того, аби вчасно ухвалити рішення про евакуацію цивільних.

"І зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області - це Богодухівський, Харківський район, для того щоб там оголосити обов'язкову евакуацію. Можливо, примусову саме дітей із тих населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами", - розповів голова ОВА.

Також влада тримає в полі зору Вовчанський і Куп'янський напрямок "для того, щоб розширювати ці процеси".

  • Рада оборони Харківської області 7 березня ухвалила рішення про евакуацію ще з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку.
Теги:
Україна
Харківщина
Олег Синєгубов
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