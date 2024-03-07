На Куп'янському напрямку оголосили примусову евакуацію ще з 18 населених пунктів
Рада оборони Харківської області у четвер, 7 березня, ухвалила рішення про евакуацію ще з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Рада оборони Харківської області підтримала проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 7 березня у Великобурлуцькій громаді проживає 110 дітей, у Вільхуватській громаді - 51. Крім того, примусово евакуйовуватимуть жителів 56 населених пунктів Куп’янського району через посилення російських обстрілів цивільних.
- Раніше батьки 225 дітей з громади Куп'янська написали про відмову від обов’язкової евакуації.
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