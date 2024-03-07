На Куп'янському напрямку оголосили примусову евакуацію ще з 18 населених пунктів

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Рада оборони Харківської області підтримала проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 7 березня у Великобурлуцькій громаді проживає 110 дітей, у Вільхуватській громаді - 51. Крім того, примусово евакуйовуватимуть жителів 56 населених пунктів Куп’янського району через посилення російських обстрілів цивільних.