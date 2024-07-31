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Оновлено

Росіяни з дронів атакували Херсон та область: поранено чоловіка та пошкоджено 2 автобуси

Юлія Лаврук
31 липня, 2024 середа
16:08
Війна з Росією дрон, БПЛА

Війська РФ у середу, 31 липня, атакували з безпілотників Херсон та Кіндійку в області. Внаслідок удару поранення отримав 43-річний чоловік, у Херсоні пошкоджено два автобуси

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Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Окупанти близько 13:00 з дрона атакували громадський транспорт у Херсоні. Внаслідок удару пошкоджені два автобуси приватних перевізників, які працювали на 8 та 48 маршрутах.

За його словами, інформація про поранених наразі не надходила.

Також Херсонська ОВА повідомляла про атаку на Кіндійку.

Під удар окупантів потрапив 43-річний чоловік, який перебував на вулиці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона він отримав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

  • Російські окупанти у середу, 31 липня, обстріляли КАБами селище Великий Бурлук на Харківщині. Внаслідок атаки загинула жінка, а її 10-річний син отримав поранення.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
безпілотник
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