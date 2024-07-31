Росіяни з дронів атакували Херсон та область: поранено чоловіка та пошкоджено 2 автобуси
Війська РФ у середу, 31 липня, атакували з безпілотників Херсон та Кіндійку в області. Внаслідок удару поранення отримав 43-річний чоловік, у Херсоні пошкоджено два автобуси
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Окупанти близько 13:00 з дрона атакували громадський транспорт у Херсоні. Внаслідок удару пошкоджені два автобуси приватних перевізників, які працювали на 8 та 48 маршрутах.
За його словами, інформація про поранених наразі не надходила.
Також Херсонська ОВА повідомляла про атаку на Кіндійку.
Під удар окупантів потрапив 43-річний чоловік, який перебував на вулиці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона він отримав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.
Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Російські окупанти у середу, 31 липня, обстріляли КАБами селище Великий Бурлук на Харківщині. Внаслідок атаки загинула жінка, а її 10-річний син отримав поранення.
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