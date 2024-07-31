Росіяни з дронів атакували Херсон та область: поранено чоловіка та пошкоджено 2 автобуси

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Окупанти близько 13:00 з дрона атакували громадський транспорт у Херсоні. Внаслідок удару пошкоджені два автобуси приватних перевізників, які працювали на 8 та 48 маршрутах.

За його словами, інформація про поранених наразі не надходила.

Також Херсонська ОВА повідомляла про атаку на Кіндійку.

Під удар окупантів потрапив 43-річний чоловік, який перебував на вулиці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона він отримав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.