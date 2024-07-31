Росіяни атакували Куп'янщину КАБами: вбили жінку та поранили її 10-річного сина
Російські окупанти у середу, 31 липня, обстріляли КАБами селище Великий Бурлук на Харківщині. Внаслідок атаки загинула жінка, а її 10-річний син отримав поранення
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, близько 10:10 окупанти вдарили КАБами по селищу Великий Бурлук, що на Купʼянщині. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Також пошкоджений ще один будинок за іншою адресою.
"На жаль, загинула жінка. 10-річний хлопчик, син загиблої, отримав опікові поранення, госпіталізований", - написав Синєгубов.
Він також додав, що наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.
- У Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини у вівторок, 30 липня, знайшли тіла двох 61-річних чоловіків зі слідами вибухових травм.
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