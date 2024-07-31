Росіяни атакували Куп'янщину КАБами: вбили жінку та поранили її 10-річного сина

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 10:10 окупанти вдарили КАБами по селищу Великий Бурлук, що на Купʼянщині. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Також пошкоджений ще один будинок за іншою адресою.

"На жаль, загинула жінка. 10-річний хлопчик, син загиблої, отримав опікові поранення, госпіталізований", - написав Синєгубов.

Він також додав, що наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.