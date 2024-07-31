На Харківщині виявили тіла двох літніх чоловіків, які загинули від вибухів
У Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини у вівторок, 30 липня, знайшли тіла двох 61-річних чоловіків зі слідами вибухових травм
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у селі Кучерівка Куп'янського району у гаражі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми.
Крім того, у селі Мала Комишуваха Ізюмського району виявили автомобіль ВАЗ 2106, у якому знайшли мертвого 61-річного чоловіка. Він отримав травми внаслідок спрацювання міни невідомого типу, зазначив Синєгубов.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, за попередньою інформацією, чоловік підірвався на протипіхотній міні.
- Російський ворог уранці середи, 31 липня, атакував передмістя Херсона. Унаслідок удару під завалами загинув чоловік, також є постраждала.
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