На Харківщині виявили тіла двох літніх чоловіків, які загинули від вибухів

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Кучерівка Куп'янського району у гаражі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми.

Крім того, у селі Мала Комишуваха Ізюмського району виявили автомобіль ВАЗ 2106, у якому знайшли мертвого 61-річного чоловіка. Він отримав травми внаслідок спрацювання міни невідомого типу, зазначив Синєгубов.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, за попередньою інформацією, чоловік підірвався на протипіхотній міні.