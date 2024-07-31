РФ зранку вдарила по передмістю Херсона: загинула людина, є постраждала

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що ворог завдав удар по передмістю Херсона з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 68 років. Його тіло із-під завалів дістали рятувальники", - повідомив Мрочко й додав, що через атаку також постраждала 78-річна жінка.

У неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Наразі інформація уточнюється.