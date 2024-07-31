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РФ зранку вдарила по передмістю Херсона: загинула людина, є постраждала

Катерина Єсікова
31 липня, 2024 середа
07:05
Війна з Росією обстріл Херсона

Російський ворог уранці середи, 31 липня, атакував передмістя Херсона. Унаслідок удару під завалами загинув чоловік, також є постраждала

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Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що ворог завдав удар по передмістю Херсона з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 68 років. Його тіло із-під завалів дістали рятувальники", - повідомив Мрочко й додав, що через атаку також постраждала 78-річна жінка.

У неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Наразі інформація уточнюється.

  •  29 липня російська армія атакувала Херсонщину, зокрема під ворожий удар потрапили села Кізомис та Ромашкове та Дніпровський район обласного центру: є постраждалі.

Теги:
Херсон
Херсонщина
ракетний удар
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