РФ зранку вдарила по передмістю Херсона: загинула людина, є постраждала
Російський ворог уранці середи, 31 липня, атакував передмістя Херсона. Унаслідок удару під завалами загинув чоловік, також є постраждала
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зазначається, що ворог завдав удар по передмістю Херсона з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.
"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 68 років. Його тіло із-під завалів дістали рятувальники", - повідомив Мрочко й додав, що через атаку також постраждала 78-річна жінка.
У неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Наразі інформація уточнюється.
- 29 липня російська армія атакувала Херсонщину, зокрема під ворожий удар потрапили села Кізомис та Ромашкове та Дніпровський район обласного центру: є постраждалі.
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