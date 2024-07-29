Росіяни атакували Херсон та область: є постраждалі

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

У Кізомисі під ворожий удар потрапив 44-річний чоловік - він дістав мінно-вибухову травму.

Вечері 29 липня російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Ворог скинув вибухівку з дрона - постраждав чоловік, який перебував у кафе.

"42-річний потерпілий дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Бригада швидкої доставила його до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.

До лікарень звертаються постраждалі від ударів по Херсонщині 28 липня

Також протягом дня до лікарень звертаються жителі Херсонщини, які постраждали від обстрілів 28 липня.

"До лікарні за допомогою звернувся житель селища Комишани, який постраждав внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу. У 40-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію", - повідомили в ОДА.

По допомогу звернулась 63-річна жителька Херсона, яка внаслідок вчорашньої атаки дістала вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Згодом стало відомо про ще одного херсонця, який постраждав внаслідок вчорашніх ворожих ударів.

"Напередодні в обід окупанти скинули вибухівку з дрона на 38-річного чоловіка, котрий перебував біля магазину. Сьогодні він звернувся до лікарні. Місцевий житель дістав легкі поранення: вибухову травму та уламкове поранення нижньої кінцівки. Потерпілому надали необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.