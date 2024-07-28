Окупанти зранку вдарили по передмістю Херсона: троє постраждалих

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько години тому армія рф з тимчасово окупованого лівого берега завдала масованого удару по передмістю Херсона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждали три людини - 2007, 1991 та 1949 років народження. У всіх, попередньо, вибухова травма та контузія. Медики проводять дообстеження.

Також є пошкодження житлових будинків.