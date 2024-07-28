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Окупанти зранку вдарили по передмістю Херсона: троє постраждалих

Катерина Єсікова
28 липня, 2024 неділя
08:08
Війна з Росією Вибух

Уранці 28 липня російська окупаційна армія вдарила по передмістю Херсона. Унаслідок цього постраждали три людини

Зміст

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько години тому армія рф з тимчасово окупованого лівого берега завдала масованого удару по передмістю Херсона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждали три людини - 2007, 1991 та 1949 років народження. У всіх, попередньо, вибухова травма та контузія. Медики проводять дообстеження.

Також є пошкодження житлових будинків.

  • Війська РФ у п'ятницю, 26 липня, атакували з безпілотників Херсон та Кіндійку в області, внаслідок чого поранення отримали 6 людей.

Теги:
Херсон
ракетний удар
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