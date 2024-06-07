На Лиманському напрямку ворог не досяг успіхів, - командир ЗСУ Гдульський

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог на нашому напрямку веде активні штурмові й наступальні дії вже з листопада минулого року. Росіяни не відмовляються від проведення наступальних дій в нашому напрямку. Противник постійно проводить перегрупування, перекидаючи резерви з інших напрямків", - зауважив Гдульський.

Командир 2 десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої поліської десантно-штурмової бригади також додав, що ворог створює внутрішні угруповання, намагаючись просуватися далі.

"Але росіяни не досягли ніяких успіхів на нашому напрямку завдяки стійності, мужності й героїзму нашого особового складу, який перебуває на передових позиціях. У підрозділів Сил оборони гарно облаштовані й побудовані системи вогню", - наголосив Гдульський.