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На Лиманському напрямку ворог не досяг успіхів, - командир ЗСУ Гдульський

7 червня, 2024 п'ятниця
09:40
Війна з Росією ЗСУ

Командир 2 десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої поліської десантно-штурмової бригади Євгеній Гдульський зазначив, що на Лиманському напрямку росіяни проводять штурмові й наступальні дії ще з листопада минулого року

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог на нашому напрямку веде активні штурмові й наступальні дії вже з листопада минулого року. Росіяни не відмовляються від проведення наступальних дій в нашому напрямку. Противник постійно проводить перегрупування, перекидаючи резерви з інших напрямків", - зауважив Гдульський.

Командир 2 десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої поліської десантно-штурмової бригади також додав, що ворог створює внутрішні угруповання, намагаючись просуватися далі.

"Але росіяни не досягли ніяких успіхів на нашому напрямку завдяки стійності, мужності й героїзму нашого особового складу, який перебуває на передових позиціях. У підрозділів Сил оборони гарно облаштовані й побудовані системи вогню", - наголосив Гдульський.

  • Протягом минулої доби, 6 червня, російська окупаційна армія на війні в Україні втратила ще 1080 військових. Крім цього, українські бійці ліквідували вороже буксирне судно.
  • Голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомив, що на Вовчанському напрямку ситуація стабілізована.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Лиман
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