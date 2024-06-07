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Ексклюзив

На Вовчанському напрямку ЗСУ мають успіхи, - голова Куп'янської РВА Канашевич

7 червня, 2024 п'ятниця
08:58
Війна з Росією Карта. Вовчанськ_0506

Голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомив, що на Вовчанському напрямку ситуація стабілізована

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На лінії фронту точаться бої. Мова йде про лінію зіткнення від Синьківки до Іванівки - Кислівки й далі на населений пункт Берестове. Там ворог щоденно здійснює штурмові дії. Сили оборони успішно відбивають усі дії противника. Ворог зазнає значних втрат, але продовжує вперто йти по тих самих напрямках. Тобто ці населені пункти залишаються основними напрямками штурмових дій противника", - зауважив Канашевич.

За словами голови Куп'янської районної військової адміністрації, наразі загрози для подальшого просування ворога по Чугуївському району й далі на Куп'янський район відсутня.

"Ми уважно спостерігали за Вовчанським напрямком. Тому що розуміли, що у ворога є можливості пройти повз Вовчанськ, вийти до Білого Колодязя, а далі йде дорога на Куп'янський район. Це стратегічний напрямок. Тобто була загроза того, що обрізається угруповання наших військ. Тому, це дійсно була небезпечна ділянка. Але на Вовчанському напрямку ситуація стабілізована, там навіть у ЗСУ є успіхи", - наголосив Канашевич.

  • Протягом доби 6 червня відбулось 73 бойових зіткнення, російські терористи наступають на 7 напрямках.
  • Російська армія не полишає спроб атакувати позиції українських сил на півдні та сході України. Так, ворог просувається на Донеччині, ЗСУ тримають оборону на Харківському напрямку.


 

Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Вовчанськ
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