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Війна з Росією: хроніка
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Росія наступає на 7 напрямках, найактивніше - на Покровському, - Генштаб

7 червня, 2024 п'ятниця
01:29
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Протягом доби 6 червня відбулось 73 бойових зіткнення, російські терористи наступають на 7 напрямках

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 6 червня.

Російські терористи вдарили по території України 2 ракетами, 58 КАБами і застосували 477 дронів-камікадзе. Ворог здійснив майже 2734 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті

  • На Харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій не проводив, намагається витіснити наші підрозділи, завдаючи інтенсивного вогневого впливу. Ситуація контрольована.
  • На Куп’янському напрямку російські окупанти протягом дня намагаються просунутися до наших позицій в районах Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника відбито Силами оборони. 
  • На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Невського, Серебрянського лісу, Тернів та М’ясожарівки. Втрат територій та позицій не допущено. 
  • На Сіверському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Успіху не мав. Ситуація контрольована.
  • На Краматорському напрямку активність російських загарбників обмежилась п’ятьма бойовими зіткненнями. Чотири атаки в районах Іванівського, Кліщіївки та Калинівки успішно відбито нашими захисниками. Ситуація напружена, триває бій в районі Калинівки.
  • Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього від початку доби окупанти 28 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Новоселівки Першої, Сокола, Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобродівки, Новопокровського та Прогресу. Наразі 22 атаки ворога відбито, 6 боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території.
  • На Курахівському напрямку ворог пʼять разів атакував наші позиції в районах Парасковіївки та Красногорівки. Успіху не мали. Ситуація під контролем Сил оборони.
  • Дев’ять разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Времівському напрямку в районах Старомайорського, Урожайного та Новодарівки.
  • На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, під контролем Сил оборони, втрат позицій та територій не допущено. 
  • На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Удари ЗСУ по росіянах

Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали уражень по 4 районах зосередження особового складу РФ, району скупчення озброєння та військової техніки, засобу ППО та РЛС агресора.

Теги:
Україна
Росія
Харків
Донбас
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
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Військові новини
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