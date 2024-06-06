Найбільше атакують на Харківщині та Донеччині: ISW оцінив ситуацію на фронті
Російська армія не полишає спроб атакувати позиції українських сил на півдні та сході України. Так, ворог просувається на Донеччині, ЗСУ тримають оборону на Харківському напрямку
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що 5 червня російські війська продовжили наступ на Липцівському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Український Генштаб повідомив, що 4 і 5 червня українські війська відбили штурми поблизу Липців.
Водночас 5 червня біля Вовчанська та в його межах тривали бої, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські пропагандисти стверджували, що 5 червня українські сили посилили контратаки в районі Вовчанська та поблизу нього, а голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що ЗСУ нещодавно відбили невизначені позиції в місті.
Крім цього, російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська під час продовження російських наступальних операцій вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 5 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 червня, показують, що російські війська мають успіх поблизу Іванівки та на південний захід від Новоселівського.
Також бої тривали на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки та Стельмахівки; на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки, Новоєгорівки, Чернещини; на північний захід від Кремінної біля Невського; на південний захід від Кремінної біля Ямполя; і на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.
За даними аналітиків, російські війська нещодавно підтвердили просування на північ і південний схід від Часового Яру на Донеччині. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 червня, показують, що окупанти просунулися вздовж вулиці Лісової у східній Калинівці. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на 300 метрів на північний схід від Калинівки, а інші мілблогери повідомили про російське просування в межах і навколо Калинівки, що загалом узгоджується з доступними геолокаційними записами.
Водночас ворог має успіхи біля Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 червня, показують, що російські війська просунулися через дорогу C051801 Уманське-Нетайлове на північ від Нетайлового. Російські мілблогери також стверджували, що окупанти просунулися на схід і північ від Новоолександрівки, але ISW поки не спостерігає візуального підтвердження просування росіян у цьому районі.
- Від початку доби на фронті між двома арміями відбулося 81 бойове зіткнення. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.
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