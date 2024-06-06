Найбільше атакують на Харківщині та Донеччині: ISW оцінив ситуацію на фронті

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 5 червня російські війська продовжили наступ на Липцівському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Український Генштаб повідомив, що 4 і 5 червня українські війська відбили штурми поблизу Липців.

Водночас 5 червня біля Вовчанська та в його межах тривали бої, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські пропагандисти стверджували, що 5 червня українські сили посилили контратаки в районі Вовчанська та поблизу нього, а голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що ЗСУ нещодавно відбили невизначені позиції в місті.

Крім цього, російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська під час продовження російських наступальних операцій вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 5 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 червня, показують, що російські війська мають успіх поблизу Іванівки та на південний захід від Новоселівського.

Також бої тривали на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки та Стельмахівки; на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки, Новоєгорівки, Чернещини; на північний захід від Кремінної біля Невського; на південний захід від Кремінної біля Ямполя; і на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

За даними аналітиків, російські війська нещодавно підтвердили просування на північ і південний схід від Часового Яру на Донеччині. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 червня, показують, що окупанти просунулися вздовж вулиці Лісової у східній Калинівці. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на 300 метрів на північний схід від Калинівки, а інші мілблогери повідомили про російське просування в межах і навколо Калинівки, що загалом узгоджується з доступними геолокаційними записами.

Водночас ворог має успіхи біля Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 червня, показують, що російські війська просунулися через дорогу C051801 Уманське-Нетайлове на північ від Нетайлового. Російські мілблогери також стверджували, що окупанти просунулися на схід і північ від Новоолександрівки, але ISW поки не спостерігає візуального підтвердження просування росіян у цьому районі.