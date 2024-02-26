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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На лівобережжі Херсонщини росіянам забороняють використовувати бронетехніку, між окупантами виникають сутички, - Гуменюк
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На лівобережжі Херсонщини росіянам забороняють використовувати бронетехніку, між окупантами виникають сутички, - Гуменюк

26 лютого, 2024 понедiлок
15:30
Війна з Росією Окупанти, Херсон, Херсонщина

Морально-психологічний дух окупантів на лівобережжі Херсонщини надзвичайно низький

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк у етері телеканалу "Еспресо".

"За минулу добу ЗСУ відбили 4 штурми на лівому березі. На світанку ворог ще раз намагався штурмувати. Це говорить про те, що вони мають завдання і змушені туди відправлятися. Але морально-психологічний дух бійців штурмових груп надзвичайно низький. Між ними виникають постійні сутички. Оскільки командування РФ не дозволяє їм використовувати бронетехніку, а змушує до м'ясних штурмів. Тобто зараз росіяни здебільшого використовують людський ресурс", - повідомила вона.

Ситуація на фронті дійсно складна, у зв'язку з нестачею боєприпасів. Активізація ворога спостерігається фактично на всіх ділянках фронту, зазначила Гуменюк.

"На лівому березі Херсонщини ворог час від часу тероризує плацдарм, який не дає йому спокою. Росіяни відзвітували про "перемогу", але все ж таки продовжують штурмувати наших бійців, які тримають там позиції. Як би не хотілося Шойгу збрехати своєму "цареві", все одно правда виходить назовні", - додала вона.

  • 25 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
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