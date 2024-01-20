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На лівобережжі Херсонщини протягом доби ЗСУ знищили САУ, "град" та 2 гармати росіян

20 січня, 2024 субота
12:47
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Українські військові протягом минулої доби знищили самохідну артилерійську установку, реактивну систему залпового вогню "Град" та дві гармати ворога на лівому березі Херсонщини

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Протягом минулої доби українські військові на лівобережжі Херсонщини знищили:

  • 18 окупантів
  • реактивну систему залпового вогню "Град"
  • самохідну артилерійську установку "Малка"
  • 2 гармати
  • міномет
  • моторний човен

Також захисники знищили ворожий спостережний пункт і польовий пункт боєпостачання ворога.

  • Протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами й українськими захисниками відбулося 103 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 33 атаки росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 750 військових РФ.
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
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