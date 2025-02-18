На напрямку почали працювати ворожі дрони на оптоволокні, - начальник Часовоярської МВА Чаус

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація, на жаль, не змінюється. Тривають стабільно високі бойові дії, стабільно складно, стабільно високі обстріли кожної хвилини", - наголосив Чаус.

За словами начальника Часовоярської міської військової адміністрації, ворог застосовує велику кількість техніки, однак йому важко увійти в місто великими силами, оскільки мости зруйновані, а перетин русла каналу є складним. Проте це їм вдається, і вони намагаються рухатися вперед, аби захопити місто. На цей час ворог не досяг успіху. Сили оборони продовжують тримати позиції, попри те, що бої точаться за кожен будинок.

"Буває таке, що декілька разів на тиждень змінюються "власники" будинків, але не просто так наших хлопців назвали титанами. Вони тримають те, що тримати дуже складно", - зауважив Чаус.

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації також додав, що в місті залишається 205 людей.

"Евакуації цього тижня не було, погода не дозволила нам виїхати для надання допомоги. Плюс, на нашому напрямку почали працювати ворожі дрони на оптоволокні. А це свідчить про те, що наші РЕБ не дадуть нам тієї переваги, якою ми користувалися для того, щоб прорватися до міста та передати допомогу. Тому все складніше це робити, але працюємо далі", - пояснив Чаус.