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Війна з Росією: хроніка
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На одній з електропідстанцій Дніпропетровщини виявили вибухівку

26 травня, 2024 неділя
13:39
Війна з Росією електропідстанція, пошкоджена ракетним ударом

У неділю, 26 травня, на одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області енергетики знайшли вибуховий пристрій

Зміст

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"На одній із підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій", – йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що для його знешкодження викликали поліцію та саперів

Більше деталей поки не наводиться.

  • Вночі 22 травня РФ завдала авіаційного удару "шахедом" по енергетичних об’єктах міст Шостка та Конотоп Сумської області, внаслідок чого в Сумах сталося знеструмлення.
Теги:
Суспільство
Дніпропетровщина
Енергія
Енергетика
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