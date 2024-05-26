На одній з електропідстанцій Дніпропетровщини виявили вибухівку

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"На одній із підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій", – йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що для його знешкодження викликали поліцію та саперів

Більше деталей поки не наводиться.