На одній з електропідстанцій Дніпропетровщини виявили вибухівку
У неділю, 26 травня, на одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області енергетики знайшли вибуховий пристрій
Про це повідомило Міністерство енергетики.
"На одній із підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій", – йдеться в повідомленні.
У Міненерго додали, що для його знешкодження викликали поліцію та саперів
Більше деталей поки не наводиться.
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