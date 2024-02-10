На окупованій Херсонщині з українського дрона підірвали будинок гауляйтера Нової Маячки, - ЗМІ

Про це пише Центр журналістських розслідувань з посиланням на власні джерела в окупації.

Зазначається, що 54-річний колаборант Геннадій Коломоєць на прізвисько "Танкіст" вижив, проте його будинок й автомобіль зазнали пошкоджень. Крім цього, це вже не перша спроба замаху на Танкіста з повітря.

"Український дрон залетів до будинку 54-річного Геннадія Коломойця, голови окупаційної адміністрації селища Нова Маячка Херсонщини біля четвертої години ранку 9 лютого. Від вибуху розбило його автівку і пошкодило сам будинок. Сам гауляйтер, більш відомий під прізвиськом "Танкіст" і його дружина вижили", - йдеться у повідомленні.

Селище Нова Маячка розташоване приблизно за 20 км від лінії зіткнення по Дніпру.

Крім цього, українських дронів у селищі значно побільшало, а окупанти намагаються менше пересуватися місцевими дорогами.

"Зараз у селищі українських дронів як бджіл. Через це російські окупанти намагаються менш відкрито пересуватися місцевими дорогами, їхніх "Уралів" у Новій Маячці помітно поменшало. Переживати чужинцям є за що: наші дрони підривали їх тут не раз. Сподіваємось, наступного разу Танкіст отримає своє і вже не виживе", - сказали у джерелі.