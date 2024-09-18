На окупованій Луганщині вирують масові пожежі: загарбники ввели режим надзвичайної ситуації

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його даними, нині пожежі вирують на території 7 адміністративно-територіальних одиниць. Найважча ситуація спостерігається навколо Антрациту та Станиці Луганської.

Так, лише за минулу добу виникли понад 80 осередків займання. Кількість згорілих домогосподарств вже рахується сотнями, а запах гару досяг Луганська.

"Але там своє життя – днями, коли необхідно було евакуювати людей із сусідніх сіл, для містян відкрили пункт прокату велосипедів. А один із російських театрів, напевно в якості допомоги, привіз до охопленого смогом Луганська виставу "Їжак у тумані"", - розповів очільник ОВА.