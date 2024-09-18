На окупованій Луганщині вирують масові пожежі: загарбники ввели режим надзвичайної ситуації
На території тимчасово окупованої Луганської області російські загарбники запровадили режим надзвичайної ситуації через сильні пожежі, смог від яких вже дійшов до самого Луганська
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його даними, нині пожежі вирують на території 7 адміністративно-територіальних одиниць. Найважча ситуація спостерігається навколо Антрациту та Станиці Луганської.
Так, лише за минулу добу виникли понад 80 осередків займання. Кількість згорілих домогосподарств вже рахується сотнями, а запах гару досяг Луганська.
"Але там своє життя – днями, коли необхідно було евакуювати людей із сусідніх сіл, для містян відкрили пункт прокату велосипедів. А один із російських театрів, напевно в якості допомоги, привіз до охопленого смогом Луганська виставу "Їжак у тумані"", - розповів очільник ОВА.
- Раніше повідомлялося, що від початку 2024 року на території тимчасово окупованої Луганської області численні пожежі призвели до знищення майже 7 тисяч гектарів лісових масивів.
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