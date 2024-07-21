На під'їзді до Мелітополя окупанти шукають українську ДРГ
На під’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області окупанти значно посилили перевірки: шукають українську диверсійно-розвідувальну групу
Про це повідомляють активісти руху "Жовта стрічка".
Вони зазнають, що загарбники перевіряють з особливою пильністю на контрольно-пропускному пункті на ділянці дороги Рівне - Семенівка.
"Місцеві жителі стверджують, що ці заходи викликані спробами знайти представників української ДРГ, яка, за словами окупантів, діє в районі Мелітополя", - йдеться у повідомленні.
Свідки зазначають, що росіяни ретельно оглядають кожний транспортний засіб, перевіряють телефони, особисті речі та ставлять багато запитань.
- 28 березня повідомлялося, що активісти партизанського руху "Атеш" установили, що російські окупанти готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп у тимчасово окупованому Севастополі.
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