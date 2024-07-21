На під'їзді до Мелітополя окупанти шукають українську ДРГ

Про це повідомляють активісти руху "Жовта стрічка".

Вони зазнають, що загарбники перевіряють з особливою пильністю на контрольно-пропускному пункті на ділянці дороги Рівне - Семенівка.

"Місцеві жителі стверджують, що ці заходи викликані спробами знайти представників української ДРГ, яка, за словами окупантів, діє в районі Мелітополя", - йдеться у повідомленні.

Свідки зазначають, що росіяни ретельно оглядають кожний транспортний засіб, перевіряють телефони, особисті речі та ставлять багато запитань.