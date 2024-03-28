Росіяни готуються відбивати атаки українських ДРГ у Севастополі, - "Атеш"

Про це інформує рух спротиву "Атеш".

Партизани постійно відслідковують пересування російських військ у тимчасово окупованому Криму.

"За нашою інформацією, російське командування проводить підготовку до відбиття атаки українських диверсійно-розвідувальних груп, саме для цього берегова лінія оборони буде посилена БМП", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними активістів, після минулого "нашестя" українських БПЛА російське командування поставило завдання збільшити кількість комплексів ППО над Севастополем.

Фото: Рух "Атеш"