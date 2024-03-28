Росіяни готуються відбивати атаки українських ДРГ у Севастополі, - "Атеш"
Активісти партизанського руху "Атеш" установили, що російські окупанти готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп у тимчасово окупованому Севастополі
Про це інформує рух спротиву "Атеш".
Партизани постійно відслідковують пересування російських військ у тимчасово окупованому Криму.
"За нашою інформацією, російське командування проводить підготовку до відбиття атаки українських диверсійно-розвідувальних груп, саме для цього берегова лінія оборони буде посилена БМП", - йдеться у повідомленні.
Також, за даними активістів, після минулого "нашестя" українських БПЛА російське командування поставило завдання збільшити кількість комплексів ППО над Севастополем.
Фото: Рух "Атеш"
- 28 березня стало відомо, що партизанський рух "Атеш" зафіксував прибуття військової техніки Росії на залізничну станцію Остряково у тимчасово окупованому Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.05 Купівля 39.05Продаж 39.52
- EUR Купівля 42.21Продаж 42.93
- Актуальне
- Важливе