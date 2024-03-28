Партизани зафіксували прибуття нової партії військової техніки РФ в окупований Крим

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що РФ перекинула техніку декілька днів тому. Наразі вона розміщена на території військової частини неподалік залізничної станції, яка оточена цивільною забудовою.

"Також нам вдалося встановити, що техніка, яка розміщена на даному об'єкті, не вся перебуває в робочому стані", - пишуть партизани.

Вони припускають, що, ймовірно, російське командування створило хибний об'єкт зосередження техніки з метою звинуватити Україну в ударах по цивільній інфраструктурі.