Партизани зафіксували прибуття нової партії військової техніки РФ в окупований Крим
Партизанський рух "Атеш" зафіксував прибуття військової техніки Росії на залізничну станцію Остряково у тимчасово окупованому Криму
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що РФ перекинула техніку декілька днів тому. Наразі вона розміщена на території військової частини неподалік залізничної станції, яка оточена цивільною забудовою.
"Також нам вдалося встановити, що техніка, яка розміщена на даному об'єкті, не вся перебуває в робочому стані", - пишуть партизани.
Вони припускають, що, ймовірно, російське командування створило хибний об'єкт зосередження техніки з метою звинуватити Україну в ударах по цивільній інфраструктурі.
- Агенти партизанського руху "Атеш" проникли в штаб Південного військового округу РФ у Ростові та заволоділи важливою інформацією.
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