Партизани "Атеш" проникли в штаб Південного військового округу РФ у Ростові

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

Зокрема зазначається, що в штабі Південного військового округу вони побували не вперше.

"Вдалося встановити, що штаб охороняє патруль військової поліції із 4-х осіб. Неподалік центральної прохідної знаходиться Урал з особовим складом. За нашою інформацією, це група швидкого реагування, яка знаходиться у районі штабу після подій червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Фото: Рух спротиву "Атеш"

Також партизани розповіли, що після заколоту ПВК "Вагнер" з ними зв'язалися деякі офіцери з метою подальшої співпраці. Тож наразі вони передають інформацію про розташування складів, пунктів тимчасової дислокації та засобів ППО.

"Вся ця інформація обробляється та передається Силам оборони України. До того ж нам вдалося встановити, що багато військових начальників незадоволені рішеннями вищого керівництва країни і відкрито про це заявляють", - повідомляють у русі спротиву.

Фото: Рух спротиву "Атеш"