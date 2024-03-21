Партизани "Атеш" проникли в штаб Південного військового округу РФ у Ростові
Агенти партизанського руху "Атеш" проникли в штаб Південного військового округу РФ у Ростові та заволоділи важливою інформацією
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
Зокрема зазначається, що в штабі Південного військового округу вони побували не вперше.
"Вдалося встановити, що штаб охороняє патруль військової поліції із 4-х осіб. Неподалік центральної прохідної знаходиться Урал з особовим складом. За нашою інформацією, це група швидкого реагування, яка знаходиться у районі штабу після подій червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Фото: Рух спротиву "Атеш"
Також партизани розповіли, що після заколоту ПВК "Вагнер" з ними зв'язалися деякі офіцери з метою подальшої співпраці. Тож наразі вони передають інформацію про розташування складів, пунктів тимчасової дислокації та засобів ППО.
"Вся ця інформація обробляється та передається Силам оборони України. До того ж нам вдалося встановити, що багато військових начальників незадоволені рішеннями вищого керівництва країни і відкрито про це заявляють", - повідомляють у русі спротиву.
Фото: Рух спротиву "Атеш"
- 20 березня стало відомо, що агенти "Атеш" заволоділи важливою інформацією з російського військкомату міста Красноярськ.
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