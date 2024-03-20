"Атеш" проник у військкомат Красноярська та анонсував покарання для злочинців та корупціонерів

Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у телеграмі.

"Особливу увагу агенти "Атеш" виділили найбільшому військовому комісаріату Радянського та Центрального районів міста (прим. - Красноярськ). Вивчили усі деталі, усі нюанси. Знаємо хто чим зайнятий і хто чим дихає", - пише "Атеш".

Проукраїнські партизани наголосили, що тепер їм простіше карати російських корупціонерів і злочинців.

"Якщо ти чинний співробітник військкомату і тобі набридло виконувати злочинні накази, пиши нашим координаторам і ми разом зможемо зробити багато добрих справ", - звернувся "Атеш" до росіян.