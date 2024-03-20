Росіяни на окупованій Херсонщині ходять у цивільному одязі, щоб захистити себе від партизанів, - "Атеш"
Російські окупанти на тимчасово захопленій території Херсонської області перевдягаються у цивільний одяг, щоб "максимально" захистити себе від партизанів
Про це пише "Атеш".
За даними партизанського руху, у Генічеську на Херсонщині російські військові намагаються ходити містом без шевронів, а деякі спеціально переодягаються в цивільний одяг, щоб їх не могли ідентифікувати як військових.
"Всі ці дії зумовлені зростанням партизанського руху в місті. У такий спосіб вони намагаються максимально себе захистити від нас. Але ми знаємо про них усе й продовжуємо їхню ліквідацію", - додали партизани.
- Напередодні агенти партизанського руху "Атеш" отримали секретні документи щодо виробництва в Росії крилатих ракет X-32: окупанти цього року планують виготовити 224 одиниці.
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