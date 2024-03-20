Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни на окупованій Херсонщині ходять у цивільному одязі, щоб захистити себе від партизанів, - "Атеш"

Росіяни на окупованій Херсонщині ходять у цивільному одязі, щоб захистити себе від партизанів, - "Атеш"

20 березня, 2024 середа
10:00
Війна з Росією КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант

Російські окупанти на тимчасово захопленій території Херсонської області перевдягаються у цивільний одяг, щоб "максимально" захистити себе від партизанів

Про це пише "Атеш".

За даними партизанського руху, у Генічеську на Херсонщині російські військові намагаються ходити містом без шевронів, а деякі спеціально переодягаються в цивільний одяг, щоб їх не могли ідентифікувати як військових.

"Всі ці дії зумовлені зростанням партизанського руху в місті. У такий спосіб вони намагаються максимально себе захистити від нас. Але ми знаємо про них усе й продовжуємо їхню ліквідацію", - додали партизани.

  • Напередодні агенти партизанського руху "Атеш" отримали секретні документи щодо виробництва в Росії крилатих ракет X-32: окупанти цього року планують виготовити 224 одиниці.
Теги:
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
путін
18 березня, 2024 понедiлок
За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу
Війна з Росією
18 березня, 2024 понедiлок
Міноборони створило електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів: для чого потрібен "Оберіг"
18 березня, 2024 понедiлок
Російські добровольці в Києві підписали меморандум із частиною опозиції до Кремля: що відомо
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.95
    Купівля 38.95
    Продаж 39.48
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
20 березня
10:20
Жаір Болсонару
Експрезидента Бразилії Болсонару звинуватили у підробленні довідки про вакцинацію від COVID-19 для виїзду за кордон
10:17
Ексклюзив
Карта бойових дій: Бахмут
"Новини оптимістичні": командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Федоренко про Бахмутський напрямок
10:07
OPINION
Петро Шуклінов
Західний Світ має йти на війну
09:51
малюнок, діти
Україна повернула з окупації прийомну сім'ю з двома дітьми
09:43
Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, що саме мав на увазі Макрон, коли заявив про відправлення військ в Україну
09:41
Японія
В Японії перекинувся танкер-хімовоз: 5 членів екіпажу зникли безвісти
09:38
Радослав Сікорський
МЗС Польщі: ракети Taurus значно вплинули б на здатність України захищатися, а росіян змусили б відійти далі
09:30
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1203
Ворог намагається прорватися на Тернівському напрямку, тривають тяжкі бої, - голова Луганської ОВА Лисогор
09:12
Фінляндія
Світовий рейтинг щастя​: Фінляндія сьомий рік поспіль на першому місці, Україна - на 105-му
09:08
Фейк, Росія
"В Одесі російські "іскандери" знищили офіцерів Пентагону і ФРН": черговий фейк Росії
08:48
Харківщина
Вночі РФ атакувала КАБами селище Козача Лопань на Харківщині: постраждав цивільний
08:48
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
На лівобережній Херсонщині ЗСУ проводять прикриті з правого берега операції та зривають спроби ворога йти до Дніпра, - Хлань
08:43
путін
ISW: РФ намагається побудувати коаліцію з трьома країнами на противагу Заходу
08:39
Туман у Львові
У Києві та області до кінця доби протримається туман: видимість 200-500 метрів
08:15
мобілізація на росії, чмобіки
На ТОТ Луганщини окупанти готуються почати посилену мобілізацію місцевих жителів, - ОВА
08:01
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
Росія за добу війни в Україні втратила 700 військових, 9 танків та 16 артсистем
08:00
OPINION
Олексій Панич
Ті, хто голосував за Путіна, рятують Росію від розпаду. Хай навіть ціною злочинів
07:59
евакуація
З деокупованої Херсонщини евакуювали 44 тисячі жителів
07:46
Кім Чен Ин
КНДР випробовує двигун для нової гіперзвукової ракети
07:41
Саміт ЄС, Шарль Мішель
Голова Євроради Мішель закликав ЄС переходити на режим воєнної економіки
07:39
Росія вночі обстріляла Дніпропетровщину: 5 постраждалих, серед них 12-річна дитина
07:20
кокаїн Нідерланди
Друга за обсягом партія в історії: у Болівії вилучили кокаїн на $451 млн, який мав потрапити до Бельгії
07:02
Оновлено
обстріл, ППО
У Росії заявили про збиття БПЛА над містом Енгельс та Білгородською областю
06:49
Люксембург
Люксембург приєднався до артилерійської коаліції на підтримку України
06:37
Єменські хусити атакували у Червоному морі грецький танкер зі зрідженим газом
06:29
Микита Потураєв
У Раді шукають можливість забирати почесні звання в артистів, які підтримують РФ, - Потураєв
06:07
Литва прапор
У Литві скасували виступ італійського співака Пупо через його виступ у Кремлі
05:54
У Фінляндії розпочали будівництво паркану на кордоні з РФ
У Фінляндії розпочали справи щодо 35 осіб, які незаконно переправляли мігрантів з кордону РФ
05:05
Запуск супутників Starlink
SpaceX продаватиме технології Starlink іншим компаніям, щоб заробити грошей
03:35
Канада санкціонувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною
03:15
ЄС - Україна
Європарламент і Єврорада попередньо погодили продовження безмитного експорту української сільгосппродукції
02:53
Іран
Боррель не підтримав санкції проти Ірану за військову допомогу своїй армії на Близькому Сході, - WSJ
02:27
канабіс
За підтримки Євроюсту в Іспанії заарештували оптових торговців наркотиками у Швеції
02:17
Ракета ARRW під крилом літака
Повітряні сили США випробували гіперзвукову крилату ракету в Тихому океані
02:09
Патрік Райдер
"Ризики зростають": у Пентагоні оцінили ризики нового наступу РФ з півночі України через затримки допомоги
01:22
У Запоріжжі запрацював другий в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ
00:53
глава УГКЦ Святослав Шевчук
Глава УГКЦ закликав поляків не піддаватися маніпуляціям
00:45
Нідерланди
Схвалення безпекової угоди, засудження "виборів Путіна" на ТОТ, відбудова: парламентарі Нідерландів підтримали Україну
00:30
прем'єрка Італії Мелоні
"Призведе до небезпечної ескалації": прем'єрка Італії Мелоні виступила проти введення військ НАТО в Україну
00:29
розконсервована російська техніка
США пропонують схему передачі Україні російської техніки з країн Північної Америки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV