Росіяни на окупованій Херсонщині ходять у цивільному одязі, щоб захистити себе від партизанів, - "Атеш"

Про це пише "Атеш".

За даними партизанського руху, у Генічеську на Херсонщині російські військові намагаються ходити містом без шевронів, а деякі спеціально переодягаються в цивільний одяг, щоб їх не могли ідентифікувати як військових.

"Всі ці дії зумовлені зростанням партизанського руху в місті. У такий спосіб вони намагаються максимально себе захистити від нас. Але ми знаємо про них усе й продовжуємо їхню ліквідацію", - додали партизани.