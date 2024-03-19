Партизани "Атеш" з'ясували, скільки ракет X-32 РФ планує виготовити цьогоріч

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

Партизани розповіли, що раніше їхній агент потрапив до Дубненського машинобудівного заводу. Там він добув секретні документи, у яких йдеться про виробництво у РФ крилатих ракет Х-32. Завдяки цим документам партизанам вдалося з'ясувати плани виробництва і реальні можливості підприємства.

Зокрема, вказано, що завод не виконав план з виробництва на 2022 рік, а директор департаменту оборонно-промислового комплексу РФ Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет.

"На 2024 рік планується виробити - 224 ракети. За нашою інформацією вони вже вибиваються з графіка, як це було в минулі роки. Ми цьому активно сприяємо!", - додали партизани.