Партизани "Атеш" з'ясували, скільки ракет X-32 РФ планує виготовити цьогоріч
Агенти партизанського руху "Атеш" отримали секретні документи щодо виробництва в Росії крилатих ракет X-32: окупанти цього року планують виготовити 224 одиниці
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
Партизани розповіли, що раніше їхній агент потрапив до Дубненського машинобудівного заводу. Там він добув секретні документи, у яких йдеться про виробництво у РФ крилатих ракет Х-32. Завдяки цим документам партизанам вдалося з'ясувати плани виробництва і реальні можливості підприємства.
Зокрема, вказано, що завод не виконав план з виробництва на 2022 рік, а директор департаменту оборонно-промислового комплексу РФ Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет.
"На 2024 рік планується виробити - 224 ракети. За нашою інформацією вони вже вибиваються з графіка, як це було в минулі роки. Ми цьому активно сприяємо!", - додали партизани.
- Водночас 10 лютого Шойгу доповіли про збільшення виробництва БПЛА та керованих боєприпасів на заводах Удмуртії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.77 Купівля 38.77Продаж 39.29
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.93
- Актуальне
- Важливе