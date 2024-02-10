Шойгу доповіли про збільшення виробництва БПЛА та керованих боєприпасів на заводах Удмуртії
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перевірив виробництво розвідувальних та ударних безпілотників, а також керованих авіаційних ракет в Удмуртії
Про це пише міноборони РФ.
Зазначається, що на підприємствах концерну "Калашников" доповіли Шойгу про нібито те, що з 2022 року були відкриті нові цехи, тому це збільшило обсяг виробництва безпілотних літальних апаратів буцімто на 60%.
Крім цього, завдяки введенню в дію нових потужностей виробництво керованих ракет авіаційного базування "Вихор-1", керованих артилерійських снарядів "Китолів-2", зенітних керованих ракет "Стріла", буцімто зросте вдвічі.
Також Шойгу наголосив на керівництві підприємства на затребуваності зенітних керованих ракет: "Це дуже потрібна річ, всі об'єкти критичної інфраструктури, економіки - нафта, газ, переробка - повинні захистити цим виробом".
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни значно збільшили застосування різноманітних БПЛА на фронті.
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