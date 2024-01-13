РФ значно збільшила застосування різноманітних БПЛА на фронті, - Тарнавський

Про це він написав у телеграм.

"Учора загарбники сконцентрували зусилля на Донеччині. Також ворог провів 879 артилерійських обстрілів та значно збільшив застосування різноманітних БПЛА. Останніх наші воїни знищили аж 56 одиниць. Окрім того, в окупантів стало менше на один ЗРК Бук-М1", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Загальні втрати окупантів минулої доби склали 338 осіб та 80 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 4 автомобілі, 2 одиниці спеціальної техніки та 1 ворожий склад з боєприпасами.