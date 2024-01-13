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Головна Війна з Росією РФ значно збільшила застосування різноманітних БПЛА на фронті, - Тарнавський

РФ значно збільшила застосування різноманітних БПЛА на фронті, - Тарнавський

13 січня, 2024 субота
12:57
Війна з Росією ЗСУ. ППО

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни значно збільшили застосування різноманітних БПЛА на фронті

Про це він написав у телеграм.

"Учора загарбники сконцентрували зусилля на Донеччині. Також ворог провів 879 артилерійських обстрілів та значно збільшив застосування різноманітних  БПЛА. Останніх наші воїни знищили аж 56 одиниць. Окрім того, в окупантів стало менше на один ЗРК Бук-М1", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Загальні втрати окупантів минулої доби склали 338 осіб та 80 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 4 автомобілі, 2 одиниці спеціальної техніки та 1 ворожий склад з боєприпасами.

  • Уночі та вранці суботи, 13 січня, російські війська атакували Україну різними видами ракет та безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 8 російських крилатих ракет.

ППО
російська армія
ЗСУ
Донеччина
безпілотник
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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