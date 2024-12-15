На півдні України ворог збільшив застосування дронів удвічі, а в деяких випадках – втричі
На півдні України російська окупаційна армія почала використовувати значно більше дронів. Також зросла кількість боєприпасів, які ворог використовує під час артобстрілів
Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в етері телемарафону.
"Значно зросло використання FPV-дронів, а також розвідувальних дронів – їх застосування збільшилось майже вдвічі, а в деяких випадках і втричі. Крім того, кількість боєприпасів, використаних під час артилерійських обстрілів, зросла майже вдвічі, - розповів Волошин.
За його словами, одна із можливих причин такої активізації ворога – намір окупантів захопити південну частину Донецької області і вийти на адміністративний кордон з Дніпропетровською.
- Раніше речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомляв, що ворог продовжуватиме нарощувати зусилля на Оріхівському напрямку.
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