На півдні України ворог збільшив застосування дронів удвічі, а в деяких випадках – втричі

Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в етері телемарафону.

"Значно зросло використання FPV-дронів, а також розвідувальних дронів – їх застосування збільшилось майже вдвічі, а в деяких випадках і втричі. Крім того, кількість боєприпасів, використаних під час артилерійських обстрілів, зросла майже вдвічі, - розповів Волошин.

За його словами, одна із можливих причин такої активізації ворога – намір окупантів захопити південну частину Донецької області і вийти на адміністративний кордон з Дніпропетровською.