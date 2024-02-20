На півдні ворог не припиняє спроб штурмувати наші позиції, - Гуменюк
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ситуація на південному напрямку досить напружена, але повністю контрольована ЗСУ
Про це вона розповіла в етері Еспресо
"На півдні ситуація залишається досить напруженою. Оскільки росіяни не полишають спроб штурмувати наші позиції, але без успіху для них. Вони не мають жодних успіхів в кожному своєму штурмі. Попередньої доби вони спромоглись аж на 16 таких штурмів. Був сильний туман і вони не змогли залучити свої повітряні сили, навіть безпілотні", - повідомила Гуменюк.
За словами Гуменюк, цієї доби ЗСУ ліквідували понад 70 окупантів
"Цієї доби окупанти спромоглись на 5 штурмів. Результату знову ж таки немає, а втрати у ворога досить потужні. Понад 70 окупантів було знищено. Також є в них втрати важкої артилерії, мінометних розрахунків та навіть човен", - додала вона.
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