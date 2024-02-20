На півдні ворог не припиняє спроб штурмувати наші позиції, - Гуменюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"На півдні ситуація залишається досить напруженою. Оскільки росіяни не полишають спроб штурмувати наші позиції, але без успіху для них. Вони не мають жодних успіхів в кожному своєму штурмі. Попередньої доби вони спромоглись аж на 16 таких штурмів. Був сильний туман і вони не змогли залучити свої повітряні сили, навіть безпілотні", - повідомила Гуменюк.

За словами Гуменюк, цієї доби ЗСУ ліквідували понад 70 окупантів

"Цієї доби окупанти спромоглись на 5 штурмів. Результату знову ж таки немає, а втрати у ворога досить потужні. Понад 70 окупантів було знищено. Також є в них втрати важкої артилерії, мінометних розрахунків та навіть човен", - додала вона.