На початку війни 77% поляків допомагали українським біженцям, - польський дипломат

Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Польщі в Туреччині Мацей Ланг на панелі "Гуманітарний міст: зусилля волонтерів та підтримка людей" під час конференції щодо відновлення України в Анкарі, передає Укрінформ.

"Від початку війни Польща за 4 тижні прийняла 2 млн людей. Це в порівнянні з 38-мільйонним населенням Польщі становить близько 5%. І це за неймовірно короткий час. І ніхто не був до цього готовий. Наші кордони виглядали тоді як нескінченна ріка людей. І поляки приходили до кордону, аби забрати до себе українців, здебільшого жінок та дітей… 77% поляків були тим чи іншим чином залучені до надання допомоги українським біженцям", - сказав посол.

Він розповів, що у перший тиждень війни в Польщу прибуло понад 550 тис. українців, в другий - 863 568, третій - 523 516, а в четвертий - 260 360.

За його словами, за такої залученості населення Польщі, не було потреби у створенні навіть одного табору для біженців, бо всі 2 млн біженців були розміщені поляками. Тоді понад 1,6 млн українців (87% з них жінки та діти) отримали статус отримувача тимчасового притулку.

"Уряд також відреагував блискавично і біженцям з України було надано повний доступ до медичного та соціального забезпечення, освіти. Це був виклик для нашої системи освіти, бо ми мали 200 тисяч нових студентів. До нашої системи освіти доєдналися 400 українських вчителів", - сказав Ланг.

Він також підкреслив, що Польща стала одним із основних донорів військової та гуманітарної допомоги для України. За його словами, уряд та громадяни Польщі витратили 8,5 млрд євро у 2022 році, що становить приблизно 1,5% ВВП.